В Нижнем Тагиле открыли запись на вакцинацию от COVID-19

Городская больница № 1 открыла запись в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Первыми получат вакцину «Спутник V» врачи, учителя, работники соцслужб и специалисты, которые работают с большим количеством людей. Есть возрастные ограничения: от 18 до 60 лет.

Желающим надо позвонить в колл-центр поликлиники по номеру 8 (3435) 38-44-99 и записаться в лист ожидания. Для записи операторам необходимо сообщить: ФИО, дату рождения, место проживания, место работы и контактный номер телефона для приглашения на вакцинацию. С собой нужно взять паспорт, полис и справку, подтверждающую трудоустройство.

Врачи отмечают, что вакцинация противопоказана:

— беременным женщинам;

— кормящим грудью матерям;

— заболевшим острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями;

— людям, которые делали какие-либо прививки в последние 30 дней.

Прививка от COVID двухфазная, поэтому через 21 день добровольцу придётся повторно поставить укол. Запись на вторичную вакцинацию назначат автоматически.

«Перед прививкой обязательно осуществляется осмотр врача и принимается решение о допуске к вакцинации исходя из состояния здоровья человека, это занимает около 10 минут. Подготовка препарата занимает около 15 минут, так как вакцина хранится в замороженном виде и дозу препарата отдельно размораживают для каждого пациента после осмотра врача. После проведения процедуры пациенту необходимо находиться под наблюдением врача ещё около 30 минут», — сообщили в пресс-службе ЦГБ № 1.