Более 3,7 тысячи жителей Свердловской области привьют от коронавируса. В Нижнем Тагиле вакцину получат три медучреждения

Свердловский Минздрав выпустил приказ об организации иммунизации против новой коронавирусной инфекции, со ссылкой на документ пишет ЕАН.

Согласно приказу, партия вакцин поступит на склад ГБУ «Фармация», после чего будет распределена между 18 лечебными учреждениями региона — городскими больницами № 3, 14, 24 и 40, областной больницей № 2 в Екатеринбурге, больницами № 1, 4 и «Демидовской» в Нижнем Тагиле, Верхнепышминской ЦГБ имени Бородина, Ревдинской, Серовской, Каменск-Уральской, Красноуфимской, Краснотурьинской, Артёмовской, Алапаевской, Ирбитской больницами, а также больницей Асбеста. В общей сложности медицинские учреждения получат 3730 доз.

Руководство этих больниц должно обеспечить условия транспортировки и хранения вакцин, а также определить круг лиц, которым будут ставить прививку: у этих людей должен быть свой кабинет на портале госуслуг, где они должны будут вести дневник наблюдений. Перед вакцинацией им необходимо будет заполнить анкету, сообщить о наличии хронических заболеваний и о том, какие препараты человек принимал в течение месяца до прививки.

Согласно приказу, руководство больниц должно было подготовить всё для вакцинации к 1 декабря.