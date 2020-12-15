В Нижний Тагил завезли 220 доз вакцины от коронавируса

В Нижний Тагил завезли первую партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса. Всего в город прибыло 220 доз «Спутника V», половину из которых направят в ЦГБ № 4, а вторую часть увезут в Демидовскую городскую больницу.
По словам главного врача горбольницы № 4 Константина Аникина, в первую очередь будут прививаться врачи, фельдшеры, медсёстры, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом.
«Это те, кто ездят на вызовы, берут тесты, развозят лекарства, контролируют состояние пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Затем вакцинацию начнут проходить и все остальные. Это только начало», — говорит Аникин.
Прививку ставят в два этапа: первую инъекцию ставят после обследования на отсутствие антител к коронавирусной инфекции, вторую — по истечении 21 дня.
- Городская больница № 1 уже открыла запись на вакцинацию от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, желающим надо позвонить в колл-центр поликлиники по номеру 8 (3435) 38-44-99 и записаться в лист ожидания.