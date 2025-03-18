Агентству новостей «Между строк» 12 лет! 

Трудно поверить и приятно осознавать, что сегодня Агентству новостей «Между строк» исполняется 12 лет. Для негосударственного провинциального СМИ это приличный возраст. И мы уверены, что можем по праву гордиться работой, проделанной за эти годы. За это время мы подняли десятки тем, которые вышли на областной и федеральный уровень. Сегодня мы хотим напомнить вам о двенадцати текстах, получивших особый отклик в сердцах и умах наших читателей и журналистов. Это не будет рейтинг лучших и не хронология событий. Просто советуем ещё раз прочитать эти материалы, тем более что многие из них не потеряли своей актуальности.

Новости АН «Между строк» — это далеко не всегда «желтуха», «чернуха» и «жареные факты», как любят говорить о нас хейтеры. Мы много пишем о простых людях, которые делятся своими маленькими и не очень житейскими радостями.

Например, в январе 2023 года на телеканале «Пятница!» вышел выпуск реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+), в котором первое место заняла пара из Нижнего Тагила. На тот момент 35-летняя Ксения и 33-летний Николай таким необычным образом отметили десятилетие совместной жизни — оловянную свадьбу. Журналист АН «Между строк» пообщалась с невестой и узнала о том, как молодым людям пришла идея принять участие в проекте и какие впечатления они вынесли из этого приключения. Очень позитивный материал о Любви и Прекрасном.

Ещё немного о настоящей любви и умении делать правильные выводы из собственного опыта. Уникальный пример дауншифтинга по-уральски и удивительно-поучительная история «18+» девушки из глубинки, которая прошла путь от порнозвезды европейского уровня до фермера-блогера, поднимающей вместе с мужем и детьми хозяйство в селе под Нижним Тагилом. Особенно рекомендуем прочитать девушкам, желающим сделать карьеру в фильмах для взрослых.

Если вам не наскучили деревенские пейзажи, то предлагаем окунуться в ещё один фоторепортаж. На этот раз наш журналист побывал в деревне Усть-Утка, которая хоть и является административной частью Нижнего Тагила, но большинство тагильчан там ни разу не были. Здесь мы рассказали о проблемах маленьких вымирающих населённых пунктов и о том, почему люди продолжают здесь жить. Очень атмосферный репортаж.

Буквально каждый его видеоролик вызывает зверский аппетит. Ещё один герой наших публикаций — фуд-блогер Никита Кравченко (Крава Накормит). Кулинарное видеохобби появилось у мужчины в 2020 году. Именно тогда он стал снимать и выкладывать первые ролики в TikTok. Начинал Никита с простых рецептов, проверки лайфхаков и популярных рецептов из интернета. Теперь его аудитория на YouTube составляет почти 630 тысяч подписчиков — как население двух Нижних Тагилов. «Главное — не надо сдаваться и слушать хейтеров», — говорит кулинар, и с ним не поспоришь. Читать исключительно во время приёма пищи.

«Педагог — это инженер человеческих душ», — говорил 100 лет назад «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин. О достоинствах и недостатках современной школы в российской глубинке в своём видеоблоге пытался рассказать его однофамилец, бывший учитель Андрей Калинин. Мужчина сменил не одно учебное учреждение в Нижнем Тагиле и на своём опыте убедился, что преподаватель должен расти вместе со своими учениками. Здесь много философии и рефлексии.

Ещё о педагогике. В 2020 году Свердловский областной суд вынес приговор в отношении известного екатеринбургского бизнесмена Юрия Юдина, основателя компании «ITM Холдинг», и бывшего владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net. Мужчина обвинялся по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». За день до вынесения приговора в распоряжении редакции АН «Между строк» оказались эксклюзивные видеозаписи, на которых Юрий Юдин «воспитывает джедаев» из своих детей. События происходят в 2015 и 2016 годах в коллективном саду на Капасихе, на семейном отдыхе в Турции и во время турпоходов с подчинёнными в Алтайском крае. Слабонервным не смотреть. В итоге предприниматель был приговорён к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он уже на свободе.

А вот эту историю, которую АН «Между строк» рассказало в далёком уже 2016 году, будут ещё долго помнить политический и экономический бомонд Нижнего Тагила. Конечно же, речь идёт о публикации «Всерьёз и надолго. Как бывшая компания Сергея Носова построила в Нижнем Тагиле миллиардную бизнес-империю». Заголовок говорит сам за себя, поэтому делать спойлеры для тех, кто ещё вдруг не читал это профессиональное журналистское расследование, не будем. Уверены, что у Сергея Константиновича даже спустя столько лет пульс подскочит, если при нём упомянуть «Между строк».

А ещё раньше мы могли интересно и весело шутить, не боясь уголовной ответственности за распространение фейков. Некоторые граждане до сих пор уверены, что при реконструкции набережной Тагильского пруда были найдены сокровища, хотя прошло уже 10 лет с той нашей первоапрельской публикации. Новость о найденных монетах первой половины XIX века из золота и так называемой «демидовской платины» настолько впечатлила наших читателей, что невинная шутка превратилась в полноценную городскую легенду.

А вот после раскопок на старом Демидовском заводе директору музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвире Меркушевой было точно не до шуток. После того, как АН «Между строк» обратилось в прокуратуру с заявлением проверить законность земляных работ на охраняемой законом территории, надзорное ведомство нашло серьёзные нарушения. В конце 2023 года Ленинский районный суд назначил Эльвире Меркушевой наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей по статье 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Речь идёт о несанкционированных земляных работах в «красной» охраняемой зоне на территории старого Демидовского завода.

Но есть в местном культурном комьюнити и те, кто по-настоящему и бескорыстно любят своё дело и родной город. В середине 2021 года в Нижнем Тагиле затеяли реконструкцию Дворца детского и юношеского творчества. Изначально проектировщики челябинской компании предложили использовать в ремонте фасада оранжевые и белые металлокассеты. Городскую общественность возмутил выбор цвета и материалов, более 160 человек подписали письмо на имя главы города с просьбой пересмотреть экстерьерные решения. В итоге администрация города и строители сдались, и ГДДЮТ получит тот облик, которого достоин.

О том, как важно единство во взглядах и действиях для получения нужного результата, вам могут рассказать ребята из «Русской общины». Около двух лет назад группа инициативных тагильчан объединилась, чтобы помогать друг другу и своим ближним. Если вы до сих пор не знаете, кому и зачем нужна «Русская община» в Нижнем Тагиле, то советуем почитать наше эксклюзивное интервью с её лидерами.

А вот ещё один ламповый материал о широко известном в узких кругах Александре Карнаухове, художнике-оформителе, который много лет проработал в кинотеатрах, рисуя афиши к фильмам. Впервые в качестве художника Александр Карнаухов попробовал себя в 1995 году в кинотеатре «Урал» на Вые. Подруга и коллега тагильчанина, замдиректора кинотеатра Наталья Шибасова, рассказывает, что один из его любимых художников — датский карикатурист Херлуф Бидструп. Не исключено, что его творчество повлияло на работы Александра.

Приятного чтения!