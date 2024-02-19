«Есть в этом какая-то своя изюминка, художественность и душевность». Кинотеатр «Красногвардеец» один из немногих в стране делает рисованные афиши, рассказываем об их авторе

В Нижнем Тагиле остался единственный кинотеатр, где до сих пор появляются рисованные афиши. Это «Красногвардеец» на Красном Камне. Постеры, нарисованные от руки, делает штатный художник-оформитель Александр Карнаухов, которому 71 год. В кинотеатре он работает с 2016 года, но сейчас уходит на заслуженный отдых.

Про афиши, признаются в кинотеатре, спрашивают все, кто приходит в кино. Каждый раз, когда в «Красногвардейце» бывают гости из других городов, они пытаются узнать что-нибудь об авторе, некоторые даже предлагают участвовать в конкурсах. Нередко в «Красногвардейце» бывают иностранцы, они тоже проявляют неподдельный интерес к рисованным афишам и удивляются тому, что здесь сохраняют эту традицию.

В «Красногвардейце» у Александра Карнаухова своя мастерская. Там играет радио, стол заставлен гуашью, в центре комнаты — деревянный мольберт, на нём афиша из ткани в подрамнике, которые художник тоже делает сам.

Он рисует полноценные афиши для киноновинок российского и зарубежного проката, а также для мультфильмов. Порой, когда не хватает времени подготовить афишу с подробным изображением персонажей, приходится делать упрощённый вариант только с названием картины. Если раньше в кинотеатре знали репертуар на месяц вперёд, то сейчас программа известна максимум на неделю. Не всегда удаётся сделать плакаты ко всем фильмам, идущим в прокате, поэтому рисованные афиши Александра Карнаухова соседствуют с напечатанными постерами.

Рабочее место Александра Карнаухова Рабочее место Александра Карнаухова

До Александра Карнаухова афиши в «Красногвардейце» рисовал другой художник — Александр Алагуров. Они были знакомы, и иногда Карнаухов заменял своего коллегу. Сейчас от старых афиш советского периода остались только фотографии.

Впервые в качестве художника Александр Карнаухов попробовал себя в 1995 году в кинотеатре «Урал» на Вые. Подруга и коллега тагильчанина замдиректора кинотеатра Наталья Шибасова рассказывает, что один из его любимых художников — датский карикатурист Херлуф Бидструп. Не исключено, что его творчество повлияло на работы Александра.

«Он настолько талантливый человек, что это проявляется во всём. По сути, у него душа кукольника. Он не только хорошо рисует, но и мастерски делает объёмные фигурки. Все новогодние украшения в нашем кинотеатре сделаны его руками. Мы с Сашей учились в одной школе. В конце 1960-х годов он придумал для школьной агитбригады кукол из пенопласта и сам сделал их. С этими куклами мы делали сценки и с их помощью освещали моменты школьной жизни», — рассказывает Наталья Шибасова.

Она вспоминает, что таланты её друга проявлялись уже в детстве. Он выпускал газету, вёл передачи на школьном радио, рисовал. Помимо создания афиш в кинотеатре, Александр Карнаухов пишет стихи в остроумной манере, делает шаржи. Один раз в холле кинотеатра даже провели выставку его работ, где в различных сюжетах фигурируют персонажи, похожие на знакомых художника. Автор не хотел делать отдельную экспозицию, но коллеги его уговорили.

Вместе с Александром Наталья сплавляется по реке Чусовой, он создал книгу об этих походах со своими рисунками. Всё в ней сделано руками художника, в том числе переплёт.

«Во время наших сплавов по Чусовой он всегда рисовал, а однажды с утра начал что-то строгать и сделал деревянного идола. Детям фигурка очень понравилась. Он любит свою семью и много времени проводит с ними. И вообще он и мастеровой, и столяр, и художник, и поэт. За что он ни возьмётся, всё делает исключительно хорошо», — делится Наталья Шибасова.

Коллеги художника рассказывают, что афиши Александра замечают не только в Нижнем Тагиле. Так, в 2021 году во время показа фильма «Пугало» (18+) режиссёра Дмитрия Давыдова кто-то из тагильчан сфотографировал и выложил рисованную афишу художника в интернет. После этого в «Красногвардеец» позвонили представители продакшена из Якутии и попросили повторить эту афишу, чтобы выставить её на благотворительном аукционе, и теперь она размещена на всех стриминговых площадках как постер к фильму. Самобытность идеи Александра Карнаухова отметили московские и якутские кинематографисты. Фильм о знахарке-изгое, которая исцеляет людей в якутской глуши, получил главный приз и ещё две награды «Кинотавра» в 2020 году.

Процесс создания афиши Процесс создания афиши Процесс создания афиши

«Есть ещё в стране кинотеатры, где выставляют рисованные афиши. С одной стороны, кажется, что это несовременно, с другой — есть в этом какая-то своя изюминка и художественность, которая дарит кинотеатру прежнюю душевность», — рассказывает методист по кино кинотеатра «Красногвардеец», член экспертного совета Гильдии кино и телевидения Виталий Скорев.

В кинотеатре гордятся тем, что у них есть рисованные афиши, и после ухода единственного художника-оформителя будут искать нового, который смог бы продолжить эту замечательную и самобытную традицию. Александр Владимирович, как прежде, будет заниматься творчеством, но теперь исключительно для себя.