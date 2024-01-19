Удивительная и поучительная история «18+» девушки из уральской глубинки, которая прошла путь от порнозвезды европейского уровня до фермера-блогера, поднимающего вместе с мужем и детьми хозяйство в умирающем посёлке под Нижним Тагилом

В свои 23 года уроженка Новоуральска Анастасия Бугаенко имеет за плечами жизненный опыт, который большинству её сверстниц даже не снился. За это время простая девочка из провинциального уральского городка смогла порвать отношения с семьёй, побывать в Париже в качестве эскортницы, получить признание в статусе порнозвезды европейского уровня, вернуться домой, избавиться от наркозависимости, завести семью, переехать жить в умирающий посёлок под Нижним Тагилом и стать автором популярного YouTube-канала о фермерстве. Удивительную и поучительную историю Анастасии читайте на сайте АН «Между строк».

Сразу оговоримся: несмотря на то, что свердловчанка достаточно хорошо известна в европейском порнобизнесе, в России её имя не на слуху.

YouTube-канал «Милый фермер» (12+) Анастасия завела осенью 2023 года. Блогер не называет точное место, где ведёт съёмки, лишь указывает регион — Свердловская область. Благодаря необычному контенту, интересной подаче и очаровательной внешности девушки проект быстро обрёл популярность у интернет-пользователей и буквально через 5 месяцев его аудитория уже составляла 195 тысяч подписчиков. При этом в комментариях под видео люди оставляли восхищённые отзывы, называя Анастасию примером настоящей русской женщины, жены и матери.

В конце 2023 года на соцсети девушки началась настоящая хейтерская атака. Под каждым постом и видео пользователи стали оставлять оскорбительные и язвительные комментарии с намёком на бурное прошлое автора канала.

Журналист агентства новостей «Между строк» Екатерина Капусткина побывала в гостях у Анастасии и пообщалась с девушкой на самые сокровенные темы.

Как всё начиналось

Анастасия Бугаенко родилась в Новоуральске в 2000 году в самой обычной семье. Её мама и бабушка владеют небольшим магазином, где продаются корма для животных. После 9-го класса Настя поступила в екатеринбургский колледж искусств на специальность «дизайнер». В столицу Урала она переехала со своим молодым человеком, с которым встречалась уже несколько лет. После первого курса девушка поняла, что не видит себя в этой профессии, рассталась с парнем и вернулась в родной Новоуральск. Там в 2017 году она познакомилась со студентом Мишей (имя изменено. — Прим. ред.), после встречи с которым её жизнь разделилась на до и после.

Неправильный путь

Миша тоже родом из Новоуральска, но на тот момент он учился и жил в Краснодаре. Туда в скором времени перебралась и Настя, сняв квартиру благодаря финансовой поддержке родителей.

«Семье он сразу не понравился. У них был протест против наших отношений и моего переезда. Когда мы встречались, моя родня сильно отдалилась от меня. Они помогали оплачивать жильё, но на всё остальное я должна была заработать себе сама», — рассказывает Анастасия.

17-летняя Настя неофициально устроилась работать ассистентом ветеринара в ветклинику. Заработанных денег паре едва хватало на оплату коммунальных услуг, продукты и проезд, поскольку Миша всё это время нигде не работал.

«В какой-то момент ему приходит идея отправить меня сниматься в порно. Я почему-то тогда и не задумывалась, зачем он мне это предложил. Сейчас, спустя уже 6 лет, я могу сказать, что моё согласие было продиктовано отсутствием поддержки со стороны семьи, нехваткой денег и наивностью. Я была совсем юная и хотела одеваться не хуже других девочек, вкусно кушать, а не покупать дешёвые макароны и глазированные сырки за 7 рублей», — вспоминает Анастасия.

Миша тоже не годился на роль человека, на которого можно было опереться. У него за плечами были неоднократные приводы в полицию, а в отношениях он вёл себя очень агрессивно и мог поднять руку. Но вероятных проблем от неправильных решений в своей жизни влюблённая девушка просто не видела, листая аккаунты успешных женщин в социальных сетях и мечтая о красивой жизни.

Волк в овечьей шкуре

«Мне только исполнилось 18 лет. Тогда почти в каждой группе в соцсетях было объявление с предложением работы в Европе», — говорит Настя.

Все вопросы по трудоустройству решались по телефону с менеджером, который координировал действия девушки.

«Когда ты связываешься с менеджером, тебе рисуют красивую картинку. Говорят, что тебя будут возить по ресторанам и ты будешь приятно проводить время в компании богатого мужчины. И за это ты ещё получишь большие деньги», — поясняет девушка.

Все расходы менеджеры компании взяли на себя. Девушке оплатили билет на самолёт до Санкт-Петербурга, еду, гостиницу и такси.

«Все так хорошо ко мне относились. Объясняли, что нужно сфотографироваться обнажённой для сайта, говорили, что ничего страшного в этом нет. Сначала эскорт, а потом найдёшь себе богатого мужа, что так многие делают», — говорит Анастасия.

После недолгого пребывания в Санкт-Петербурге россиянку отправили самолётом в Париж, где в аэропорту её встретил водитель и отвёз на какую-то квартиру. При этом, по словам девушки, в тот момент она не подозревала ничего страшного, поскольку уже начала доверять своим работодателям.

«Когда я попала в эту квартиру, то сразу поняла: что-то идёт не так. В этой двухкомнатной квартире проживала ещё одна девушка, работавшая проституткой уже неделю. Только от неё я узнала, что за один день к тебе могут прийти пять или даже десять мужчин, а ты даже не можешь отказаться и уйти. Тогда я позвонила своему парню, чтобы рассказать, в какую ужасную ситуацию попала, а он ответил, что это нормально и я привыкну. Я была в шоке. Менеджеры перестали отвечать на звонки. Им было уже всё равно. Они доставили меня, как товар, в эту квартиру, и на этом их забота кончилась», — вспоминает Анастасия.

Обслужив несколько клиентов, Настя поняла, что это не то, к чему она стремилась. Первым клиентом девушки оказался француз, и всё время, проведённое с ней, мужчина лишь рассказывал о своей семье и показывал семейные фотографии. Другой же клиент очень жестоко обращался с девушкой и подверг её насилию. Именно после него Анастасия уговорила соседку бежать.

«Повезло, что она уже была не первый раз в Париже и хорошо понимала, как можно заказать такси и доехать до аэропорта. Мне было очень страшно, что меня будут преследовать, но всё обошлось. С той девушкой мы больше никогда не виделись», — отвечает Настя.

Порноинустрия, страх и зависимость

Вернувшись в Краснодар, Настя снова сталкивается с безденежьем. Перебирая варианты, девушка решает сделать карьеру в порно и связывается с порноагентством. Контакты ей дала женщина, с которой они познакомились ещё в Санкт-Петербурге при оформлении документов на работу в эскорте.

«Она бывшая порноактриса и ещё тогда говорила мне, что не нужно лететь в Париж, ведь это небезопасно. Вместо этого предлагала идти в порноиндустрию, так как там совсем другие условия работы, чем в эскорте», — говорит Настя.

В итоге девушка прилетела в Прагу, где её потрясли масштабы развития порноиндустрии. Большая съёмочная площадка, именитые режиссёры и операторы очень впечатлили юную россиянку.

«Я приехала прямо в разгар съёмочного дня. Там был снят целый подъезд в трёхэтажном доме. Внутри был красивый ремонт, а по этажу ходили раскрепощённые голые девушки», — рассказывает Анастасия.

Первая съёмка девушки в жанре «18+» прошла с участием российской актрисы Jia Lissa (настоящее имя — Юлия Чиркова). После этого карьера Анастасии в порноиндустрии пошла в гору.

«Несмотря на успехи во взрослом жанре, было очень тяжело морально и физически. Конечно, почти сразу в моей жизни появился алкоголь и психотропные вещества. Актрисам часто давали обезболивающие и алкоголь на съёмках, чтобы заглушить боль», — вспоминает Настя.

Девушка признаётся, что, несмотря на приличные гонорары, скопить какую-то серьёзную сумму ей так и не удалось. И ничего стоящего, кроме MacBook, iPhone и одежды, она так себе и не купила.

«Первый свой гонорар я потратила в магазине Adidas на одежду. Ещё каких-то полгода назад кофта за 5 тысяч рублей была мне недоступна. И я так радовалась, что иду к своей мечте. Но состояние эйфории длилось недолго», — рассказывает Анастасия.

В Праге девушку отправили в так называемый model house (дом, в котором живут актрисы), где она продолжила сниматься.

«Я пошла в эту индустрию из-за определённых обстоятельств в жизни. Отсутствие финансов, психологические проблемы, сложности в отношениях с семьёй и парнем — всё это очень сильно повлияло на меня. Я приходила на площадку и отключала голову, выполняя всё по сценарию, поэтому ни о какой симпатии к партнёрам по съёмкам даже речи не могло быть. Мне всё это не нравилось. Я просто получала деньги за выполненную работу. Съёмочный день прошёл — и хорошо», — откровенно отвечает Настя.

По словам девушки, все актёры фильмов для взрослых сдают медицинские анализы и не допускаются до съёмочного процесса при наличии каких-либо проблем.

В портфолио Анастасии есть работа с известным порнорежиссёром Пьером Вудманом.

«Я не понимаю его популярность в России, он снимает на обычную любительскую камеру. В порнотусовке Пьер Вудман — обычный рядовой режиссёр. Как человек он хороший, у него есть жена и ребёнок. На площадке он вежлив, общается с помощью переводчика и даже сам немного говорит по-русски. А кастинг — это просто фильм с постановочными сценами. Такая режиссёрская фишка. Вот и всё», — комментирует бывшая порноактриса.

Анастасия прожила в Европе всего три месяца, но за это время её психическое здоровье сильно пострадало.

«С каждым днём мне становилось всё хуже. Я понимала, что такая жизнь не для меня. Я переживала такое состояние, как раздвоение личности. С одной стороны, я понимала, что я не такая и это всё не для меня, а с другой — я признавалась сама себе, что красиво живу, хожу в рестораны и моя жизнь очень похожа на жизнь моих кумиров из соцсетей. По сути, будучи ещё малолеткой, я могла запросто купить себе новый iPhone. Конечно, с этими мыслями я закрывала глаза и шла работать дальше, но так ведь не могло долго продолжаться», — вспоминает девушка.

Миша всё это время выпрашивал у неё деньги под разными предлогами (долги, взятки, проблемы с учёбой). Однажды Настя прилетела в Краснодар проведать своего возлюбленного и узнать, что с ним случилось. Но после очередной просьбы дать денег девушка рассталась с Михаилом. Она вернулась в Европу и продолжила сниматься. В отместку за это бывший бойфренд слил информацию о жизни Насти её родным и близким.

«Когда мы расстались и я перестала давать ему деньги, он слил всем моим родным, друзьям, знакомым и подписчикам в социальных сетях информацию о моей работе. На тот момент я не общалась ни с кем из своей семьи и они не знали, чем я зарабатываю», — говорит Анастасия.

Пока Анастасия жила в Европе, она не испытывала негатива после раскрытия информации о своей деятельности. По словам девушки, ей писали неприятные комментарии, но, по её мнению, пока человек находится в порнотусовке, его это мало волнует.

«Когда родные узнали, чем я занимаюсь, они очень испугались. Мама начала мне звонить, я не брала трубку. В тот момент она думала, что я попала в секту. Тогда семья снова включилась в мою жизнь, родные решили, что меня надо спасать», — вспоминает Настя.

Однажды молодая порноактриса, устав от съёмок, решила снова прилететь в Краснодар, чтобы отдохнуть и понять, как жить дальше.

«Честно, не знаю, как семья узнала, что я собираюсь прилететь в Краснодар, но когда самолёт приземлился, они были уже в аэропорту», — делится она.

Жизнь после…

Семья увезла Анастасию в родной Новоуральск. Так завершилась карьера уральской порноактрисы. Дома у девушки отобрали телефон и контролировали все её действия.

«Дома я снова начала общаться со своими бывшими друзьями. Они с пониманием отнеслись к моей истории. Мне тогда было тяжело понять, что происходит. Вроде у меня было всё, а теперь опять ничего. Я сидела на веществах, а здесь их нет, и вообще непонятно, что я буду делать дальше. Ещё находясь в Европе, я решила, что нужно потихоньку завязывать с порнобизнесом, но была не готова к тому, что меня так резко выдернут из него. Сейчас, конечно, я благодарна моим родным за такой поступок», — признаётся девушка.

Бывшие работодатели предлагали Анастасии вернуться к съёмкам, но все предложения она отклоняла, боясь окончательно потерять себя. На оставшиеся от «красивой жизни» деньги девушка купила себе собаку Луну, чтобы немного отвлечься от проблем и одиночества.

Настя начинает больше общаться со старыми друзьями, всё чаще проводит время в увеселительных заведениях. Там девушка знакомится с компанией, в которой считается нормой принимать наркотики.

«Мне было тяжело жить в маленьком городе, я часто ловила на себе косые взгляды на улице. Например, я иду с собакой гулять, а мне подростки вслед кричат мой бывший псевдоним», — говорит Настя.

Постепенно девушка теряет смысл жизни. К ней приходит понимание, что, решив идти в порноиндустрию, она лишилась всего хорошего, что может быть у человека: семьи, друзей, детей. Она всё чаще стала ловить себя на мыслях о суициде.

«Вроде и друзья со мной сближались, хотели помочь мне, но я сама абстрагировалась от них, чтобы они не видели меня в таком состоянии. Я не понимала, как мне построить нормальную жизнь после съёмок в порно, мне казалось, что на жизни можно поставить крест. Ещё у меня была наркотическая зависимость, а когда у тебя нет доступа к запрещённым веществам, ты начинаешь сходить с ума. И вот я лежала в комнате без денег, без наркотиков и без какой-либо цели в жизни», — делится воспоминаниями Настя.

Осознав, что жизнь идёт по наклонной, в 2019 году девушка обращается к психиатру и начинает реабилитацию. В клинике ей ставят официальный диагноз — «биполярное расстройство личности». В течение полугода ей приходится принимать специальные препараты для восстановления психики.

«Несмотря на те события, которые со мной произошли, я всегда считала, что создана для чего-то лучшего, чем работа в порно и наркотики. Я всегда хотела семью и детей, думаю, эти мысли помогли мне выкарабкаться из этой ямы», — отвечает Настя.

Немного придя в себя и продолжая терапию, Анастасия уезжает на время в Краснодар со своим новым ухажёром. Там 19-летняя девушка знакомится с прихожанкой протестантской церкви.

«В церкви много кружков для молодёжи, танцевальные и певческие. Это не секта, как некоторые думают, а реальная христианская церковь, но с другими обрядами и более направленная на молодых. Я нашла там друзей, и это помогло мне закончить лечение у психиатра», — отмечает наша героиня.

Через какое-то время Анастасия узнаёт об измене своего парня и возвращается в Новоуральск.

«Мне на тот момент уже было всё равно. Я тогда задумалась, что у меня дома мама, сестра, братья, а я тут со своими похождениями и вечными мыслями только о себе. И совсем не замечаю их», — рассказывает девушка.

Новый этап

В конце 2019 года, вернувшись из Краснодара, Настя устроилась работать продавцом в зоомагазин, которым владеет её бабушка. Женщина в то время вложила капитал в строительство коммерческой недвижимости и предложила внучке стать хозяйкой строящегося магазина для животных. Тогда Настя и познакомилась со своим будущим мужем Ильёй.

Девушка вспоминает, что на вырученные от продажи MacBook деньги она купила лошадь, о которой давно мечтала, чтобы заняться верховой ездой.

«Я купила лошадь на постое в посёлке недалеко от города, там нужно было самостоятельно за ней ухаживать, оплачивать её место в конюшне и еду. На занятиях я и познакомилась с Ильёй», — делится Анастасия.

Молодой человек знал о прошлом девушки, но это его не смутило, и они начали встречаться.

Молодая семья и хозяйство в деревне

Вместе пара начала развивать новый зоомагазин Анастасии. Какое-то время Илья работал по найму в автомастерской, но поняв, что возлюбленной требуется помощь в бизнесе, уволился.

«В своём магазине я работала и продавцом, и грузчиком, сама забирала товар с проходной, потому что не всех поставщиков впускают на территорию нашего закрытого города. И тогда я попросила Илью мне помогать, чтобы бизнес работал лучше», — вспоминает Настя.

В 2020 году пара сыграла свадьбу. Вскоре в семье появилась дочь. Живя в городе, занимаясь бизнесом и воспитывая ребёнка, Анастасия вместе с мужем решили купить на материнский капитал дом подальше от городской суеты и переехали жить в село.

«Беременная вторым ребёнком и имея уже свою лошадь, я поняла, что городская жизнь не для меня и я хочу переехать в свой дом, где будет конюшня. Мы осознавали, что построить дом с нуля у нас не получится, и решили купить готовый дом в деревне с помощью маткапитала», — рассказывает Настя.

В 2022 году, просмотрев кучу объявлений, семья останавливает свой выбор на заброшенном домике в селе недалеко от Нижнего Тагила. Выкупив землю и недвижимость, Настя и Илья начинают поднимать хозяйство.

В 2023 году семья окончатательно перебирается жить в свой дом и покупает трактор для работы в поле.

Сейчас Анастасия владеет четырьмя лошадьми, одну из которых девушке подарили местные владельцы конюшни. Также в семье есть две собаки и несколько кошек.

В прошлом году Анастасия и Илья взяли у государства в долгосрочную аренду несколько участков земли под заготовку сена и развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Пара планирует продавать сено, мясо и яйца, а также продвигать свой бренд сухих лакомств для животных.

«После введения санкций импортный корм для животных стал очень дорогим, а конкурировать с сетевыми супермаркетами нашему зоомагазину невозможно. Поэтому, чтобы не ждать, когда наш бизнес схлопнется, мы решили уже сейчас стать производителями и перейти на фермерское хозяйство. Тем более у меня с 19 лет своя лошадь, и я знаю, что есть достаточно большой спрос на сено», — делится планами Настя.

Милый фермер

YouTube-канал «Милый фермер» был создан в сентябре 2023 года. Пара даже не думала, что их ролики станут настолько популярными. В своих видео они рассказывали о жизни в уральской деревне, отвечая на вопросы знакомых. Именно друзья предложили молодым фермерам начать вести блог о жизни в глубинке.

«Сначала я снимала просто короткие ролики, и очень быстро канал начал набирать обороты. Когда было уже 10 тысяч подписчиков, я поняла, что это может привести к популярности канала», — рассказывает молодая мама.

Спустя три месяца «Милый фермер» стал получать заказы на рекламу. Благодаря этому семья имеет пассивный доход и возможность выплачивать кредит за трактор.

Про хейт

Буллинг Анастасии начался 16 декабря 2023 года. Девушке неожиданно стали поступать угрозы на рабочую почту «Милого фермера» от незнакомого мужчины.

«Мне написали письмо с текстом: “Милого фермера скоро раскроют. Я знаю, кем ты была раньше, и предлагаю стать твоим менеджером, чтобы избежать негативного хайпа. А за это ты будешь мне платить деньги”. Видимо, люди думают, что я тут миллионы зарабатываю с YouTube-канала», — говорит Настя.

Позже в Telegram-канале «Милый фермер» незнакомый мужчина и ещё несколько неизвестных начали спамить информацию о прошлой жизни Анастасии её подписчикам. Хайп подхватили сразу несколько Telegram-каналов и информационных сайтов с многомиллионной аудиторией. Девушка не стала это терпеть и обратилась в полицию.

«Я не могу сказать, что наша семья особо скрывала моё прошлое, но, конечно, мне не хотелось, чтобы история о моей бывшей профессии вышла на такой уровень, что новость обо мне обсуждали наравне с вечеринкой Ивлеевой. Моя порнокарьера закончилась 6 лет назад, сейчас я стала совсем другим человеком», — комментирует ситуацию девушка.

Муж Анастасии очень спокойно отнёсся к хейту и оскорбительным выражениям в его адрес. По словам Ильи, всё это не стоит внимания, а комментарии пишут те, у кого нет своей личной жизни и очень много свободного времени.

«Мне, честно, это безразлично. Я же понимаю, что нормальные люди спокойно реагируют на ситуацию и не пишут всякую ересь, которую там большинство комментаторов оставляют. Уверен, что адекватные подписчики останутся с нами и с их стороны никакого хейта не будет», — считает Илья.

«Сейчас уже начали звонить не только мне, но и моему мужу и маме. А в интернете пишут такие подробности моей жизни, о которых знает только наш круг общения», — комментирует героиня.

Анастасия признаётся, что ей до сих пор пишут молодые люди и девушки, которые просят у неё совета, как попасть в порноиндустрию, но она пытается отговорить их от таких планов.

«Я всем отвечаю, что вам туда не надо, это того не стоит. Никого туда не отправила! Себя-то за такую жизнь в прошлом я уже приняла. Это был мой выбор. Но если бы я помогла ещё кому-то устроиться в порнобизнесе, то не смогла бы себе этого простить. Это всегда история с плохим концом. У тех людей, кто пошёл в порноиндустрию, нет личной жизни. И не стоит верить в сказки, что ты снялась в видео для взрослых, а потом нашла себе богатого мужа и счастлива всю жизнь. Это не так. И даже если у тебя получится уйти из порно, всё равно найдутся люди, которые будут тебе это припоминать. Сейчас я понимаю, что это мой крест на всю жизнь. У меня нет на этот счёт розовых очков», — советует Анастасия.