Жители Нижнего Тагила начали получать новые «путинские» выплаты на детей

С 21 декабря жители Нижнего Тагила и Свердловской области, а также других регионов России начали получать обещанные президентом России выплаты на детей до 8 лет.

Деньги переводятся на те же счета, которые указывались гражданами для получения предыдущих выплат. Выплаты производятся по принципу «социального казначейства» — за ними не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Всего в Свердловской области выплаты получат около 500 тысяч семей. Ранее, в апреле, из-за пандемии коронавируса в России ввели ежемесячные выплаты на детей до трёх лет в размере 5 тысяч рублей. С 1 июня родители детей 3–16 лет смогли получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребёнка. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет.