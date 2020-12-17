К Новому году семьи с детьми до семи лет получат по пять тысяч рублей на ребёнка

К Новому году семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на ребёнка. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время большой пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря.

«В этом году, к сожалению, в силу эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими ёлками. Отменены массовые мероприятия в театрах, детских студиях, а Новый год — это праздник всё-таки необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами. Поэтому я посоветовался и с правительством, и с администрацией президента. Мы договорились о том, что страна тоже сделает скромный подарок: всем семьям, где есть дети до семи лет включительно, мы выплатим по пять тысяч рублей каждому ребёнку», — сказал президент в завершении пресс-конференции.

Кроме того, Владимир Путин допустил возможность увеличить объём поддержки семей с детьми с 1 января 2021 года до одного прожиточного минимума на ребёнка, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека.