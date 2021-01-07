Все свердловские школьники 11 января возвращаются на очное обучение

11 января в Свердловской области ученики всех классов возвращаются в школы на очную форму обучения. Об этом в своём Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьёзных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тыс. Всё это даёт нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от первых до одиннадцатых. Пока на дистанте останутся учащиеся средних специальных учебных заведений. По ним решение будет принято дополнительно», — написал он в соцсети.

Помимо этого, губернатор отметил, что после праздников будет продолжена вакцинация педагогов.

«Напоминаю, что все школы должны быть обеспечены всеми средствами защиты от вируса. Это антисептики, рециркуляторы, бесконтактные термометры, особое расписание уроков, которое позволит развести потоки учеников. Главам муниципалитетов региона необходимо до конца каникул лично убедиться в том, что все меры безопасности в наших учебных заведениях приняты», — подчеркнул губернатор.

За последние сутки в Свердловской области подтвердились 384 новых случая коронавирусной инфекции, зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19.