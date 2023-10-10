«Врачи считают, что происходящее на грани чуда!» Тагильчанка Ирина Подмазова, которую сбил катер во время катания на SUP-доске, вернулась домой после долгого нахождения в больнице

Тагильчанка Ирина Подмазова, которую сбил катер во время катания на SUP-доске, вернулась домой после долгого нахождения в больнице. Об этом рассказал АН «Между строк» её муж Иван, добавив, что теперь Ирина ежедневно посещает занятия в санатории «Руш», а также продолжает проходить медикаментозное лечение. Основная работа по восстановлению сейчас ведётся в части развития опорно-двигательного аппарата.

Напомним, вечером 28 июля Ирина Подмазова с мужем Иваном, сыном и друзьями каталась на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, Ирину и ребёнка, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина получила серьёзную черепно-мозговую травму и долгое время находилась в реанимации.

«Самая главная новость и наша радость — это то, что Иришка уже дома и мы все вместе! На прошлой неделе закончился третий этап реабилитации в стационаре, теперь ежедневно ездим на занятия в санаторий "Руш". За столь короткий срок после тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы Иришка сделала большой прорыв в восстановлении. Врачи считают, что происходящее на грани чуда! Конечно, не хочется делать преждевременных выводов о перспективах восстановления, но то, что я вижу, вселяет оптимизм. Передвигается она уже без опоры и поддержки, только на лестницах для моего спокойствия подаю ей руку, хотя она и сама хорошо справляется. Иришка проявляет упорство, и еë силе воли можно только позавидовать! С таким подходом успех неминуем! Впереди ещё упорный и долгий путь, который мы непременно преодолеем! А с вашей поддержкой этот путь преодолевать намного легче!» — написал Иван на личной странице во «ВКонтакте».

Как рассказал АН «Между строк» Иван Подмазов, после прохождения занятий в санатории «Руш» они поедут на приëм к неврологу и консультацию к нейрохирургу, а также на повторное КТ головного мозга для определения дальнейшего необходимого лечения. По словам мужчины, Ирина выражает всем огромную благодарность за помощь, она восхищена словами поддержки и поступками сочувствующих.

«Иришка преждевременно старается не переоценивать успехи и с осторожностью им радуется, так как прошло всего чуть больше 2 месяцев со дня аварии. Врачи оценивают длительность периода до полного выздоровления от 6 месяцев до 1,5 лет. Надеемся, что регресса не будет. В дальнейшем, когда стабилизируются и восстановятся показатели здоровья и будет достаточно сил, планируем записать видеообращение со словами благодарности от Ирины», — поделился с редакцией Иван Подмазов.

После ЧП на городском пруду в августе текущего года тагильская полиция возбудила уголовное дело, позже оно было передано в Следственный комитет. Иван считает, что правоохранители не очень ответственно относятся к своим должностным обязанностям, так как их семью до сих пор не ознакомили с результатами судебно-медицинской экспертизы.

«12 сентября дело из органов полиции было передано в Следственный комитет в связи с его переквалификацией со ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) на ст. 263 ч. 1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Уже прошёл почти месяц, а движений по делу нет. Нас ещё даже не ознакомили с результатами судебно-медицинской экспертизы», — рассказал АН «Между строк» Иван Подмазов.

Напомним, тагилький общественник Александр Коченков записал видеообращение к Никите Карпову — водителю катера, который сбил Ирину Подмазову на Тагильском пруду. В нём он призвал мужчину признать свою вину и помочь пострадавшей семье. Нижнетагильская транспортная прокуратура оштрафовала четырёх судовладельцев после проверки соблюдения правил эксплуатации судов и требований к безопасности пассажиров на акватории городского пруда. В середине августа в баре «Гора» состоялся творческий вечер для жены Подмазова. Организаторы считали, что концерт даст Ивану силы, чтобы справиться с возникшими трудностями, а Ирине — энергию для выздоровления. Также стал известен ещё один случай столкновения на акватории пруда. Тагильчанка Анастасия Шадрина рассказала, что во время прогулки по воде в их судно влетел быстроходный катер. Тагильские чиновники, силовики и спасатели хотят запретить на законодательном уровне кататься на SUP-досках в тёмное время суток. В конце сентября в Нижнетагильской филармонии состоялся благотворительный концерт в поддержку Ирины Подмазовой. Женщина присутствовала на концерте в режиме онлайн, через мессенджер.