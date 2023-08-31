Тагильские чиновники, силовики и спасатели хотят запретить на законодательном уровне кататься на SUP-досках в тёмное время суток

Накануне, 30 августа, на межведомственной рабочей встрече представители Нижнетагильской транспортной прокуратуры, отдела гражданской защиты населения администрации города, МБУ «Центр защиты населения», а также сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города и Нижнетагильского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области подготовили предложения, которые будут направлены в правительство Свердловской области для внесения изменений в региональные законодательные акты.

Директор Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Копёркин рассказал АН «Между строк», что обратился к начальнику отдела гражданской защиты населения администрации города Андрею Мишину с предложением обязать организаторов водных походов извещать муниципалитет, получать разрешение, предоставлять его в ГИМС и выходить на воду в сопровождении спасателей, а также продумать маршруты для SUP-бордистов. Дополнительно необходимо будет использовать во время прогулки спасательный жилет, лиш на ногу и рекомендовать пользоваться шлемом. Планируется запретить использовать SUP-доску и другой спортинвентарь в тёмное время суток.

«После того как мы направили эти предложения, администрация города совместно с прокуратурой решили собрать всех руководителей и обсудить вопрос о направлении этих предложений в правительство Свердловской области для внесения дополнений в законодательные акты. Во время обсуждения мы определили, что разговор будет идти не только про SUP-доску, но и про все спортивные или технические средства, которые могут использоваться на воде, а их достаточно большое количество: каяк, каноэ, рафты, гидрофойлы и другие. Писать про один SUP-борд будет не совсем правильно, поэтому определили, что это будут спортивно-технические средства отдыха на воде. Все вопросы во время встречи мы обсудили, после повторного просмотра службами обращение будет направлено», — рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты населения Нижнего Тагила.

Как пояснил АН «Между строк» начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин, на законодательном уровне власти хотят обязать использовать на SUP-прогулке спасательный жилет в соответствии с ГОСТом, страховочный лиш на ногу, а также рекомендовать использовать шлем при катании на SUP-доске и запретить прогулки в тёмное время суток. А при организации массовых мероприятий установить обязательное наличие у ведущего колонны сертификата спасателя.

«Мы вчера обсудили с коллегами предложения, которые можно будет внести в постановление правительства Свердловской области № 639 “Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области” либо № 526 “Об утверждении Правил пользования водными объектами, расположенными на территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах”. При изучении материалов видно, что SUP-борд не является маломерным судном. В связи с этим необходимо установить правила для их использования», — прокомментировал АН «Между строк» Андрей Мишин.

Напомним, вечером 28 июля Иван Подмазов с семьёй и друзьями катался на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Подмазова, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина долгое время находилась в реанимации и совсем недавно начала приходить в ясное сознание и разговаривать с мужем. Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело, но оно пока бесфигурантое.