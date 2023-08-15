В Нижнем Тагиле прошёл творческий вечер в поддержку Ирины Подмазовой, которую сбил катер во время катания на SUP-доске

В минувшее воскресенье в Нижнем Тагиле в баре «Гора» состоялся творческий вечер для Ирины Подмазовой, которая серьёзно пострадала после столкновения с катером.

Напомним, вечером 28 июля Ирина Подмазова с мужем Иваном, сыном и друзьями каталась на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, Ирину и ребёнка, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина получила серьёзную черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

После просмотра видео, которое записал тагильский общественник Александр Коченков (в нём он рассказал о своей истории нахождения в больнице), подруга семьи Подмазовых Ольга Коякова загорелась идеей провести творческий вечер, чтобы поддержать Ирину и Ивана.

«Александр выложил видео, в котором рассказал о том, чего может не хватать человеку, который находится в тяжёлом состоянии в больнице. Он был в похожей ситуации и поделился своим опытом с подписчиками. У меня такого опыта не было, но его история меня очень тронула. Последний год я участвую в мероприятиях в баре “Гора”. Побывав в творческом обществе, я увидела людей, которые горят, из которых льётся свет и энергия. После Сашиного видео я подумала: а что, если всю эту мощь направить в сторону Ирины? Это ведь будет огромная поддержка для неё. Я довольна тем, что у нас получилось», — рассказала АН «Между строк» Ольга Коякова.

Ольга обратилась к владельцу бара «Гора» Антону Нургалееву (Мэйдэю), он поддержал её идею и написал музыкантам города, рассказав о задумке. В течение часа удалось собрать лайн-ап из восьми коллективов, которые в итоге выступили в заведении.

«Ваня говорил, что Ирина реагирует мимикой на некоторые его слова, фразы. Поэтому мы подумали, что если запишем на видео позитивный фон: музыку, песни, искренние пожелания здоровья, то Ваня покажет ей это в больнице и, возможно, это поможет ей выйти из комы. Вечер начался в 19:00, а закончился в 22:30, и то пришли не все, кто хотел. Было сказано очень много пожеланий, кто-то выходил и вне программы читал стихи. И в тот вечер Ваня сказал самое важное, что у Ирины прослеживается позитивная динамика. Я считаю, что наш вечер поможет ей восстановиться», — уверен Антон Мэйдэй.

Одним из исполнителей этого вечера была рок-группа «Кира Любавина». Её солистка Любовь Кириллова считает, что концерт даст Ивану силу, чтобы справиться с возникшими трудностями, а Ирине — энергию для выздоровления.

«Я думаю, что этот вечер даст Ивану те силы, с которыми он сможет справиться с тем, что случилось в его семье. А также он объединяет нас как горожан. Я думаю, что когда Иван покажет видео с записью нашего вечера, то она его услышит. Оно даст ей сил для восстановления и здоровья», — прокомментировала Любовь Кириллова.

Иван рассказал, что Ирину уже сняли с искусственной вентиляции лёгких и что она начала понимать его и отвечать на вопросы, кивая головой.

«Мне позвонил директор бара “Гора” Антон Мэйдей и сказал, что ему написали несколько творческих коллективов и предложили организовать концерт в поддержку моей Иришки, тем более что у неё день рождения 14 августа. Я, конечно же, согласился! Такая всеобщая поддержка придаëт мне силы и уверенность, что все испытания мы пройдëм, как бы нам ни было тяжело. В этот вечер собрались друзья, чтобы поддержать нас в трудную минуту, думаю, что Иришка чувствует всю силу молитв и поддержки. Она старается, и видны улучшения», — поделился с АН «Между строк» Иван Подмазов.