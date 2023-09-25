В Нижнем Тагиле прошёл благотворительный концерт в поддержку Ирины Подмазовой, которую сбил катер во время катания на SUP-доске

В минувшую пятницу в Нижнетагильской филармонии состоялся благотворительный концерт в поддержку Ирины Подмазовой, которая серьёзно пострадала после столкновения с катером во время катания на SUP-доске по Тагильскому пруду.

Напомним, вечером 28 июля Ирина Подмазова с мужем Иваном, сыном и друзьями каталась на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, Ирину и ребёнка, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина получила серьёзную черепно-мозговую травму и долгое время находилась в реанимации.

Идея организовать благотворительный концерт в поддержку Ирины пришла тагильскому музыканту Евгению Петрову после того, как он увидел новость о ЧП, которое произошло с семьёй Подмазовых.

«Идея пришла неожиданно: я увидел новость, и сразу появилось желание помочь человеку. После этого началась долгая подготовка к мероприятию, мы стали готовиться с середины августа. В первую очередь нужно было определиться с местом проведения. Изначально концерт планировался на улице, но было неясно, какая будет погода. Я списался с Иваном, он одобрил концерт и присутствовал на нём. Все артисты, которые принимали в нём участие, — мои друзья, планировалось, что их будет больше, но в связи с занятостью не у всех получилось. Также концерт не состоялся бы без звукорежиссёра, светорежиссёра и администраторов», — рассказал АН «Между строк» организатор концерта Евгений Петров.

Ирина присутствовала на концерте в режиме онлайн, через приложение WhatsApp. По словам её мужа Ивана, она уже проходит третий курс реабилитации.

«Для меня большая честь, что такое мероприятие состоялось, благодарю всех инициаторов и артистов, кто принял в этом участие. Спасибо за человечность, которая проявилась к моей семье, это очень трогает за душу. Когда я столкнулся с этой трудностью, ваша поддержка очень помогла мне. Благодаря ей я смог пережить три самых сложных недели. Иришка всех вас видит и слышит, она с нами на связи. Получился энергетически очень мощный концерт», — сказал во время мероприятия Иван Подмазов.

В концерте приняли участие: шоу-проект Double mix, шоу ударных Duality, дуэт «Милонга», дуэт Santimentos, флейтист Александр Ларионов, саксофонист Данил Ветошкин, а также вокалисты Мария Мамаева, Ольга Семячкова и Екатерина Камаева.