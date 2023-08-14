«Полный бардак. Я просто решил уйти с этого мафиозного пруда». Горожане поделились с АН «Между строк» своим опытом общения с сотрудниками проката катеров в Нижнем Тагиле 

После ЧП с Ириной Подмазовой, которую сбила моторная лодка на Тагильском пруду, в редакцию АН «Между строк» обратились сразу несколько горожан, которые рассказали о своём опыте общения с сотрудниками проката катеров.

Ровно за месяц до происшествия с Ириной, 28 июня, тагильчанка Анастасия Шадрина с семьёй подходили к пирсу со стороны музея Бондина. К ним подбежал незнакомый мальчик лет девяти и пригласил покататься на прогулочном катере. Они согласились.

«Я была со своим 8-летним ребёнком, с сестрой и её 6-летним ребёнком и нашей мамой. Перед поездкой я спросила у водителя про наличие спасательных жилетов, он мне ответил, что они есть. Я подумала, что они находятся на борту, поэтому мы согласились прокатиться, сели в катер и начали ждать других пассажиров. Через минут 10-15 к нам подсела ещё одна семья (отец, мать и две дочки). Половину пути мы благополучно преодолели, а после разворота, напротив небольшого строения, я так понимаю, что там находится пост спасателей, в нас со всей скорости влетел быстроходный катер», — рассказывает Анастасия Шадрина.

Только после столкновения тагильчанка поняла, что на борту нет спасательных жилетов. Из членов семьи умеют плавать только она и её сестра, поэтому женщина была в ужасе от того, что будет, если судно пойдёт ко дну.

«Водитель на другом катере летел на нас со всей скорости. Я думаю, что он видел нас, так как смотрел в упор. Он очень странно себя вёл, у него была заторможена реакция, так как он начал поворачивать практически перед нами. Наш водитель просто сбросил скорость, но попытки увернуться не предпринял. Удар был настолько сильный, что у меня ребёнок слетел с дивана. Хорошо, что дверь была зафиксирована и он не выпал в воду. Он ушибся подбородком, хорошо, что ничего не сломал. После удара я не знала, пострадало наше судно или нет, поэтому начала искать спасательные жилеты. Оказалось, что их нет, хотя я думала, что они на борту, ведь водитель сказал, что они есть. У него на месте, где должны лежать жилеты, стоят пластмассовые стульчики друг на друге, видимо, чтобы просто посадить побольше людей. Мне стало настолько страшно, что я уже начала искать место, за которое можно было бы зацепиться, чтобы хотя бы моему ребёнку не утонуть, ведь он не умеет плавать», — вспоминает тагильчанка.

Все пассажиры и водитель находятся без спасательных жилетов Все пассажиры и водитель находятся без спасательных жилетов

После столкновения травму головы получила пассажирка второго катера. По словам Анастасии, женщина стала держаться за лоб, а спустя несколько минут у неё образовалась большая гематома.

«В отличие от нас, все пассажиры скоростного катера были в жилетах. На нём было четыре пассажира: женщина около 50 лет, с ней подросток и ещё две девушки. Девушки при столкновении сразу же вылетели в воду, а на улице тогда было не жарко, всего 20°С. Только начались первые тёплые дни, вода ещё не прогрелась. После столкновения у катера, который в нас влетел, пробило бак, у него вытекло горючее, поэтому очень сильно пахло бензином. Катер начал тонуть на глазах, а водитель просто сидел и шёл ко дну вместе с ним. Он просто смотрел на всех и молчал, ни на что не реагировал. Судно ушло под воду примерно за две минуты. Всех пассажиров затонувшего катера посадили к нам. Сам водитель-виновник на наше судно так и не пересел. Оно и понятно: побоялся, да и мы бы увидели его состояние. Наш водитель прицепил трос, отбуксировал его катер ближе к берегу и отцепил. Тот притопил своё судно у берега, именно у спасательного поста. Одноэтажное маленькое здание бежевого цвета с небольшой башенкой», — говорит женщина.

Как утверждает Анастасия, к ним сразу же подъехали спасатели. Тагильчанка считает, что они были знакомы с водителем, так как не обратили особого внимания на ситуацию и не вызвали никаких служб.

«Любой нормальный человек после произошедшего выяснил бы, что случилось. Спасатели к нам даже не подошли, ничего не спросили, никаких служб не вызвали. Они просто молча переглянулись и начали осматривать судно. Такое чувство, что подобное происшествие не первый раз происходило на пруду. А также было видно, что они все друг друга знают. Спасатели, конечно, молодцы, что быстро прибыли на место аварии, но я сразу подумала о том, что было бы, если бы мы тоже шли ко дну. Чтобы нас спасти, им бы пришлось ехать туда и обратно несколько раз, потому что у них небольшое судно, мы бы все не влезли туда разом. Думаю, что они не успели бы всех спасти, ведь половина из нас не умеет плавать», — поясняет она.

После ЧП водитель прогулочного катера хотел продолжить прогулку по акватории Тагильского пруда, но все пассажиры отказались. Анастасия рассказывает, что двум девушкам, которые выпали за борт, было особенно холодно, а травмированная женщина всё время держалась за лоб. По словам Анастасии, после того как они приплыли обратно на пирс, на месте не было даже скорой помощи. А водитель прогулочного катера хотел задобрить женщину, позвав её попить чаю.

Руководитель центра содействия развитию доступного туризма «Волшебники» Антон Султанов рассказал АН «Между строк» о нарушениях, которые он обнаружил у водителей водного транспорта.

«Обычно оплата происходит после поездки, но я спросил, можно ли мне сразу оплатить, водитель сказал, что можно. У меня налички не было, поэтому я спросил про оплату по безналу, они ответили, что терминала у них нет, только переводом по номеру телефона. Они мне продиктовали номер, сказали, что перевод Евгению Ступину. Сам прокат стоил 300 рублей, никакой чек после оплаты не дали. Я подождал других пассажиров минут 15, но так никто и не пришёл. Я попросил их сделать возврат, пояснив, что не могу больше никого ждать, они объяснили, что не могут этого сделать, ведь мои деньги не у них, а у директора. Договорились с ними о том, что я позже подойду и покатаюсь. Вечером я уже пришёл с женой и заплатил только за неё», — рассказывает Антон Султанов.

На видеозаписи видно, как пассажирам выдают жилеты, которые не соответствуют их размерам и ГОСТУ. На них нет светоотражающих элементов, паховые ремни оторваны либо привязаны сзади. Сам водитель во время всей поездки находится без спасательного жилета.

«Инструктажа вообще никакого не было, нам никто не сказал, что можно делать на судне, что нельзя. Во время поездки были очень резкие виражи. Моя жена после прогулки на воде сказала водителю, что чуть не вылетела два раза. На что он ответил: “Вам же говорится, что нужно держаться”. На видео этот момент запечатлён. Такой вот инструктаж. Единственное, что мне сказали, чтобы я снял панаму, потому что её может сдуть. Жилеты, которые нам выдали, вообще не соответствуют ГОСТу. У жилета должно быть три ремня посередине и четвёртый паховый, у них же везде один. Рулевой был вообще без жилета с голым торсом. Мы даже не знаем, есть ли у него водительские права или нет. Когда он садился на катер, то сказал пассажиру, что жилеты — это просто формальность. Этот момент тоже есть на видео», — говорит мужчина.

В 2022 году Антон Султанов пытался ввести инклюзивные сплавы по Тагильскому пруду, но, по его мнению, водители катеров помешали ему это сделать. Уже во время водной прогулки, на обратном пути, ему позвонили сотрудники ГИМС и запретили выходить на пруд на тримаранах, сославшись на отсутствие сертификата на них.

«Мы стали замечать, что во время сплава катеры как-то слишком усердствуют, поднимая опасные волны. Спустя минут 15 после звонка от ГИМС почти уже у берега перед нами появился катер, он начал кружить вокруг, поднимая огромную волну, и не уплывал. Представьте ситуацию: у меня целая группа детей с ОВЗ, а тут такое. Как же я тогда перепугался, ведь на борту были дети и с ментальными отклонениями. Отъезжает катер, мы подходим к пирсу, тут же включаются сирены, и к нам подлетает катер спасателей. Я говорю спасателям: “Вы видели, что они творили? Скорее, вы же можете их догнать, хотя бы просто им объяснить, что это очень опасно”. Эти ребята ответили, что катеры получили задание всеми правдами и неправдами убрать нас с пруда», — говорит Антон.

Позже мужчина и вовсе отказался от катания на Тагильском пруду.

«Взвесив все за и против, я решил просто уйти с этого мафиозного пруда. Я ещё проводил программы для детей с ОВЗ и до сих пор этим занимаюсь, но уже в другом месте. Я просто знаю ГОСТы жилетов, потому что, когда я только организовывал инклюзивные сплавы, мои старые жилеты в ГИМС забраковали, а также показали, какими они должны быть. Вот нам ГИМС запретила такие жилеты, но ни у одной из трёх компаний, которые находятся на Тагильском пруду и занимаются прокатом, нет нормальных жилетов. А также водителей в форме и хотя бы с бейджами. Бардак полный. Считаю, что не работает ни ГИМС, ни спасатели», — рассказал Антон Султанов.

Напомним, Нижнетагильская транспортная прокуратура оштрафовала четырёх судовладельцев после проверки соблюдения правил эксплуатации судов и требований к безопасности пассажиров на акватории городского пруда. Нарушения были выявлены в ходе совместного патрулирования, которое провели сотрудники прокуратуры и Инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Судовладельцев привлекли к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации судов (ст. 11.8 КоАП РФ) и за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта (ст. 11.10 КоАП РФ).

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