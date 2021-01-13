В Южном Судане отпустили задержанных Илью Варламова и Петра Верзилова

В Южном Судане отпустили ранее задержанных блогера Илью Варламова, его супругу Любовь, участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Сейчас решается вопрос о их выезде за пределы страны, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Напомним, россияне приехали в Африку в конце декабря как обычные туристы. Сегодня, 13 января, их сняли с рейса и отвели в полицию из-за пульта от дрона, который нашли в багаже Варламова. По мнению местных силовиков, задержанные якобы могли вести «съёмку военных объектов с дрона». Сам дрон у блогера изъяли ещё в Уганде, по которой россияне путешествовали до этого.