В России вводят единый телефонный номер 122 для помощи при коронавирусе

В регионах России вводят единый телефонный номер 122, по которому граждане при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь. На сегодняшний день проконсультироваться по единому номеру могут жители 27 субъектов.

О нововведении сегодня заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что это позволит централизовать звонки в колл-центрах городов, организовать маршрутизацию поликлиник, станций скорой помощи.

«Мы запросили региональные потребности по развёртыванию колл-центров и их оснащению. Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлечённость глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — сказал он изданию ТАСС.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с COVID-19.