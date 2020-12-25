В Нижнем Тагиле прошли публичные слушания по проекту реконструкции моста на улице Циолковского

В 2021 году начнётся масштабная реконструкция моста через железнодорожные пути на улице Циолковского и автодороги на улице Октябрьской Революции. На предварительном этапе необходимо провести межевание прилегающей территории для расширения проезжей части.

«Мы определили новые границы, изменили участки, которые попадали в полосу отвода дороги. Уточняли границы участков, подлежащих изъятию, — это земли под рекламными щитами, коммунальными сетями, — чтобы на них теперь можно было строить», — рассказала телеканалу «Тагил-ТВ» руководитель группы «Тагилгражданпроекта» Галина Старикова.

По словам начальника управления архитектуры администрации Нижнего Тагила, на публичных слушаниях тагильчане в целом поддержали проект и сейчас он будет отправлен на утверждение главе города.

Напомним, реконструкцией улиц Циолковского и Октябрьской Революции вместе с мостом через железнодорожные пути займётся тагильская компания «Уралстроймонтаж». Её заявка стала единственной для участия в конкурсе на госзакупках и была признана соответствующей всем необходимым требованиям. Поэтому именно УСМ достанется контракт стоимостью 1,17 млрд рублей. 960 миллионов рублей из этой суммы выделит «Росавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик должен будет реконструировать мост до 1 апреля 2024 года. Работы начнутся 11 января 2021 года.