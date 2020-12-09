В Нижнем Тагиле реконструкцией моста на улице Циолковского за 1,2 млрд рублей займётся скандально известный «Уралстроймонтаж»

Реконструкцией улиц Циолковского и Октябрьской Революции вместе с мостом через железнодорожные пути займётся скандально известная тагильская компания «Уралстроймонтаж». Её заявка стала единственной для участия в конкурсе на госзакупках и была признана соответствующей всем необходимым требованиям. Поэтому именно УСМ достанется контракт стоимостью 1,17 млрд рублей.

Подрядчик должен будет реконструировать мост до 1 апреля 2024 года. Работы начнутся с 11 января 2021 года. Их необходимо выполнять в соответствии с заранее подготовленной «Тагилгражданпроектом» проектной документацией. На время реконструкции трамвайное движение придётся временно ограничить. Водителям маршруток, автобусов и личного автотранспорта придётся искать объездные пути. Из-за ремонта моста на улице Циолковского могут возникнуть трудности у сотрудников НТМК, которым приходится добираться до работы из других районов города. Ранее ЕВРАЗ даже рассматривал возможность изменения графика работы предприятия.

После окончания реконструкции «Уралстроймонтаж» должен будет получить положительное заключение органа государственного строительного надзора и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Гарантия на выполненные работы составит 8 лет.

Напомним, в 2019 году УСМ было предъявлено множество претензий из-за плохого ремонта улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В начале сентября прошлого года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев даже распорядился расторгнуть контракты с «Уралстроймонтажом» из-за угрозы провала работ по нацпроекту в городе: компания допустила множество нарушений при ремонте улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской, срывая сроки работ. После угрозы разрыва контрактов подрядчик ускорил работы, однако не улучшил их качество, из-за чего не смог сдать дорогу на улице Крымской с первого раза.