«Они помогут перевозить людей во время ремонта моста на Циолковского». ЕВРАЗ закупил для доставки металлургов на работу и обратно новые экологичные автобусы

Нижнетагильский металлургический комбинат, который входит в холдинг ЕВРАЗ, закупил пять комфортабельных автобусов марки «НефАЗ» для доставки металлургов на предприятие. Транспортные средства будут курсировать по городским маршрутам. Ключи от новых автобусов вручил сегодня водителям вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«У нас всего 52 автобуса. 46 из них новые, остальные пока в хорошем состоянии. Мы обновляем парк автобусов регулярно и по трём причинам. Во-первых, это необходимость замены техники на более современную. Второй момент касается вопросов охраны труда и профбезопасности. В новых автобусах предусмотрены комплексные системы безопасности, все сиденья оборудованы ремнями. Ну и третья причина — это, конечно, наши люди. Мы стараемся сделать так, чтобы они везде чувствовали себя хорошо, комфортно: на работе, в столовой, в раздевалках. Замена автобусов — это как раз одно из звеньев большой цепи заботы о наших людях», — отметил Денис Новоженов.

В прошлом году ЕВРАЗ закупил 5 новых автобусов для пригородных перевозок. Всего на обновление общественного транспорта за последние два года было потрачено 64 млн рублей. С началом пандемии коронавируса компания также привлекла к доставке жителей города и пригорода до предприятия сторонних перевозчиков. Это позволило избежать скопления большого количества пассажиров в автобусах и минимизировало риск заражения COVID-19.

«С получением новых автобусов, я думаю, мы улучшим ситуацию с перевозкой трудящихся, — отметил председатель профсоюзной организации НТМК Владимир Радаев. — Мы должны их беречь и не портить. У нас сейчас уже более ста маршрутов, по которым ходят автобусы. Это в том числе и Черноисточинск, и Асбест, и Николо-Павловское. Новые автобусы, я считаю, пришли очень вовремя. В ближайшее время планируется ремонт моста на улице Циолковского. И как раз такие автобусы помогут перевозить большое количество людей на работу в тот период. На машинах мало кто будет ездить».

Купленные автобусы более экологичны, чем те, на которых металлурги ездили, скажем, лет 10 назад. Они имеют класс «Евро-5», что гарантирует минимальные выбросы в атмосферу. Кроме того, эти автобусы имеют большую наполняемость и адаптированы для перевозки инвалидов.

«Я отработал в автотранспортном цехе уже 14 лет, начинал с Ikarus, — рассказал водитель автобуса Сергей Попов. — 9 лет назад получил первый автобус марки “НефАЗ”. Сейчас вот второй получаю. Такие автобусы, конечно, гораздо экологичнее, и ездить в них комфортнее. Они идут по улицам мягче, это особенно ощущается при пересечении рельсов, переездов. Думаю, пассажирам понравится».