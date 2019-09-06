«Безобразно сделали улицы». Владислав Пинаев распорядился расторгнуть контракты с «Уралстроймонтажом» из-за угрозы провала работ по БКАД

«УБТ-Сервис» расторгнет контракты с «Уралстроймонтажом», который допустил множество нарушений при ремонте улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской и сегодня срывает работы по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле. Соответствующее распоряжение сегодня, 6 сентября, на совещании в мэрии по БКАД дал глава города Владислав Пинаев. Он высказал опасение по поводу того, что УСМ может «завалить» городу всю программу по БКАД.

«У нас сейчас проект реализуется в соответствии с графиком, — отметил Владислав Пинаев. — Но есть проблемы с двумя улицами, где работала субподрядная организация “Уралстроймонтаж”. Контракты с ней будут расторгнуты в случае невыполнения работ качественно и в срок. В понедельник, 9 сентября, будет принято такое решение по улице Металлургов. Я сомневаюсь, что “Уралстроймонтаж” сам вытянет данные виды работ. То, что сделано сегодня, сделано безобразно. Они завалят нам всю программу. Оценка дана как СМИ, так и пользователями соцсетей, жителями города. Предприятие давно уже занесено у нас в некий чёрный список. Тротуары упираются в никуда на Муринских прудах, там тоже УСМ работал. Лучше бы вообще ничего делали, чем посмешищем выставлять всю администрацию города. Сейчас выяснилось ещё, что УСМ имеет задолженность по заработной плате перед своими работниками. Пусть дальше разбирается уже закон».

Владислав Пинаев отметил, что к подрядчикам — «УБТ-Сервису» и «Тагилдорстрою» — претензий нет, они работают в соответствии с нормативами и соблюдают графики работ.

«Думаю, к следующему году всё стабилизируется, наши организации, добросовестные, будут готовы к выполнению уже большего количества работ, — добавил мэр Нижнего Тагила. — Улицу Металлургов мы в этом году в любом случае сдадим, хоть и чуть-чуть с опозданием срока, мы должны были сдать её 4 сентября. Крымскую восстановят, до среды “Уралстроймонтаж” должен устранить все претензии. По другим дорогам есть небольшие недостатки, но они несущественные».

Ранее в соцсетях появились фотографии кривых и слишком высоких бордюров, некачественно сделанных дорожных участков, а также пешеходных переходов, упирающихся прямо в поребрики. Жители Нижнего Тагила прислали на официальный сайт города в рубрику «Городской контроль» множество замечаний, касающихся ремонта улиц Металлургов и Крымской. Проблемы, как оказалось, возникли в числе прочего из-за того, что субподрядчик («Уралстроймонтаж») начал выполнять ремонтные работы, не дождавшись актуализации проектно-сметной документации. Пешеходные переходы, которые сейчас упираются в бордюры, на самом деле перенесут в другие, более безопасные места.

Напомним, 21 дорога общей протяжённостью 29,7 км в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована к середине октября. Потратят на них более полумиллиарда рублей. На все объекты уложат новую асфальтобетонную смесь, соответствующую всем требованиям «УралДорНИИ», и установят бордюры, способные простоять более 5 лет. Затем качество выполненных работ оценит саратовская компания «Инфраструктура», которая проводила анализ состояния тагильских улиц до начала реализации нацпроекта. В ближайшее время «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» планируют сдать улицы Челюскинцев, Гагарина. Из 21 дороги на данный момент предъявлены 9. На двух объектах — Уральской и Вязовской — необходимо устранить замечания, касающиеся в том числе водоотвода.