«Это худшая дорога из всех отремонтированных». «Уралстроймонтаж» не смог сдать улицу Крымскую с первого раза

«Уралстроймонтажу» не удалось сдать ул. Крымскую, которую его сотрудники ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с первого раза. Ранее УСМ серьёзно отставал от графика работ и даже поставил под угрозу срыва реализацию программы. После того как «УБТ-Сервис», который отвечает за итоговую сдачу ул. Крымской, пригрозил разрывом контракта с компанией, та активизировалась и пообещала, что до конца сентября ремонт будет полностью завершён. Сегодня, 30 сентября, на объекте побывала специальная межведомственная комиссия по приёмке дорог. В ходе осмотра участка её члены выявили большое количество нарушений и назвали улицу худшей из всех дорог, отремонтированных в рамках национального проекта.

«Разрушены и смещены бортовые камни, нарушена их линейность и высота. Не восстановлены пешеходные подходы и газоны. Не убран строительный мусор. Имеются дефекты асфальтобетонного покрытия заездов, неустойчивое положение тактильной плитки, не заделаны вырубки. Наблюдаются также провалы асфальтобетонного покрытия. Обязательно нужно назначать комиссию. На устранение всех замечаний даём 10 дней, это максимальный срок. Сейчас дорогу, конечно, не принимаем», — сделали выводы члены комиссии по приёмке дорог.

Ранее УСМ уже пришлось устранять ряд замечаний на объекте, в том числе заменить некоторые участки асфальта. Успеет ли субподрядчик исправить все свои ошибки в отведённый ему срок, пока неизвестно. Возле бордюров наблюдаются серьёзные дыры в асфальте, присыпанные осенней листвой.

На ул. Жуковского, которую приводил в порядок «Тагилдорстрой», тоже были обнаружены замечания, но, по словам председателя комиссии Николая Новикова, некритические. Жители близлежащих домов рассказали о том, что некоторые канализационные люки были полностью закатаны в асфальт. Необходимо обеспечить доступ к колодцам, привести в порядок часть бордюров, убрать строительный мусор. Уже восстановлены тротуары и газоны, пешеходные ограждения и нанесена разметка. Решён вопрос с отведением воды. Длина отремонтированного участка составила около 1300 погонных метров.

«Наконец-то мы избавились от брусчатки на улице Жуковского. Сейчас она станет более оживлённой, по ней станет комфортнее и быстрее добираться с Рудника и с ул. Ермака. До 4 октября подрядчик все замечания устранит. После этого объект будет введён в эксплуатацию», — отметил Николай Новиков.

21 дорога общей протяжённостью 29,7 км в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована к середине октября. Потратят на это более полумиллиарда рублей. На все объекты уложат новую асфальтобетонную смесь, соответствующую всем требованиям «УралДорНИИ», и установят бордюры, способные простоять более 5 лет. Затем качество выполненных работ оценит саратовская компания «Инфраструктура», которая проводила анализ состояния тагильских улиц до начала реализации нацпроекта. Уже сдано 18 из 24 объектов. Ремонтные работы на самых крупных участках — Восточном и Северном шоссе — завершились 10 дней назад.