В Нижнем Тагиле завершились ремонтные работы на самых крупных объектах нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

В Нижнем Тагиле дорожники завершили ремонтные работы на самых крупных объектах национального проекта «Безопасные и качественные дороги» – Северном и Восточном шоссе. Всего на двух транспортных артериях города было капитально отремонтировано дорожное полотно площадью более 100 тысяч квадратных метров.

«На Восточном шоссе пришлось решать вопросы по отводу воды, дополнительному укреплению основания, – отметил замдиректора подрядной организации “УБТ-Сервис” Дмитрий Халтурин. –. На Северном работа осложнялась наличием линии электротранспорта, поэтому бортовой камень выставляли в соответствии с требованиями заказчика, чтобы выдержать габариты трамвайных путей для их более удобного содержания в зимний период».

Сегодня пять готовых дорожных участков осмотрела и приняла специальная межведомственная комиссия, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии.

«Серьёзных замечаний к подрядчикам нет, – сказал руководитель комиссии Николай Новиков. – С 2013 года, когда мы начали выполнять большие объёмы ремонтов, они постоянно совершенствуют свою работу. Полный анализ качества работ сделаем после того, как в начале октября специалисты из Саратова проведут повторную диагностику не только отремонтированных участков, а всех дорог нижнетагильской агломерации».

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев дал «Уралстроймонтажу» неделю на устранение всех недочётов, которые были допущены при ремонте улицы Металлургов, и вхождение в график работ. Из-за нерасторопности и ошибок УСМ возникла угроза провала работ по БКАД. Жители города прислали на официальный сайт Тагила в рубрику «Городской контроль» множество замечаний, касающихся ремонта улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской. В соцсетях также появились фотографии кривых и слишком высоких бордюров, некачественно сделанных дорожных участков и пешеходных переходов, упирающихся прямо в поребрики.

Напомним, 21 дорога общей протяжённостью 29,7 км в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована к середине октября. Потратят на это более полумиллиарда рублей. На все объекты уложат новую асфальтобетонную смесь, соответствующую всем требованиям «УралДорНИИ», и установят бордюры, способные простоять более 5 лет. Затем качество выполненных работ оценит саратовская компания «Инфраструктура», которая проводила анализ состояния тагильских улиц до начала реализации нацпроекта.