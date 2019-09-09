«Не стоит расслабляться». Владислав Пинаев дал «Уралстроймонтажу» неделю на исправление ошибок на улице Металлургов

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев дал «Уралстроймонтажу» неделю на устранение всех недочётов, которые были допущены при ремонте улицы Металлургов, и вхождение в график работ. Решение было принято главой города сегодня, 9 сентября, в ходе личного осмотра дороги. Она, напомним, как и ещё 20 тагильских улиц, ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Генподрядчиком выступает «УБТ-Сервис», субподрядчиком — «Уралстроймонтаж», из-за нерасторопности и ошибок которого возникла угроза провала работ по БКАД.

«За выходные подрядчик, скажу честно, проделал большой объём работ, — отметил Владислав Пинаев. — Видимо, ему не совсем хочется, чтобы контракт с ним был расторгнут. Техника работала и в субботу, и в воскресенье. У нас Служба заказчика городского хозяйства полностью все эти моменты отслеживала. Но это не значит, что можно расслабиться. По Крымской ситуация ясна, по Металлургов сегодня всё ещё вызывает опасения. Рассказы субподрядчика о проблемах и трудностях с бордюрным камнем — это всё отговорки. Нужно раньше заготавливать материалы, если вы готовы заходить на такие серьёзные улицы. Завтра на дополнительный подряд заключается договор с “Тагилдорстроем”. Если через неделю мы увидим, что все работы ведутся в соответствии с графиком, настаивать на расторжении контракта я не буду. Если нет — зайдёт “УБТ-Сервис”, улица будет доделана силами проверенных организаций».

Ранее сообщалось, что «УБТ-Сервис» планирует расторгнуть контракты с «Уралстроймонтажом», который допустил множество нарушений при ремонте улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской. В соцсетях появились фотографии кривых и слишком высоких бордюров, некачественно сделанных дорожных участков, а также пешеходных переходов, упирающихся прямо в поребрики.

Жители Нижнего Тагила прислали на официальный сайт города в рубрику «Городской контроль» множество замечаний, касающихся ремонта указанных улиц. Проблемы, как оказалось, возникли в числе прочего из-за того, что субподрядчик («Уралстроймонтаж») начал выполнять ремонтные работы, не дождавшись актуализации проектно-сметной документации. Кроме того, УСМ сильно отстал от графика выполнения ремонтных работ.

«График предусматривает окончание работ 30 сентября, — сказал Алексей Голященко, гендиректор УСМ. — На этой улице при начале работ были выявлены большие отклонения от проекта, то есть невозможно было выполнить работы по тому проекту, который нам выдала Служба заказчика. 2,3 км протяжённость улицы, и всего два колодца-ливнеприёмника. Сегодня уже есть понимание, куда отвести воду. Я думаю, что к 30 сентября мы полностью асфальтирование здесь закончим. Сейчас уложено порядка 7 из 22 тыс. кв. м нижнего слоя. Каждый день будет укладываться ещё по 2-3 тыс. кв. м. Если погода позволит, то мы даже с опережением будем работы вести. Перебросим сюда два экипажа с двумя асфальтоукладчиками».

Улицу Крымскую на Старателе «Уралстроймонтаж» также обещает сделать к концу сентября.

«Было достаточно серьёзное отставание по графикам и замечания по качеству выполненных работ, — ответил Игорь Васильев, директор МУП “Тагилдорстрой”, которое отвечает за итоговую сдачу улицы Крымской. — Претензии все в УСМ направлены, общая сумма штрафов составляет уже порядка 600 тысяч рублей. За выходные дни рабочие усилились, положили 800 тонн асфальта и закрыли верхний слой полностью. Осталось здесь доделать заезды, восстановить газоны, пешеходные подходы, бортовые камни нужно подправить. Видимо, “пинок” помог».

Напомним, 21 дорога общей протяжённостью 29,7 км в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована к середине октября. Потратят на это более полумиллиарда рублей. На все объекты уложат новую асфальтобетонную смесь, соответствующую всем требованиям «УралДорНИИ», и установят бордюры, способные простоять более 5 лет. Затем качество выполненных работ оценит саратовская компания «Инфраструктура», которая проводила анализ состояния тагильских улиц до начала реализации нацпроекта. В ближайшее время «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» планируют сдать улицы Челюскинцев, Гагарина. Из 21 дороги на данный момент предъявлены специальной комиссии только 9. На двух объектах — Уральской и Вязовской — необходимо устранить замечания, касающиеся в том числе водоотвода.