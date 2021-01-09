В Нижнем Тагиле мужчина получил сильные ожоги из-за взрыва газового баллона

В Нижнем Тагиле мужчина получил ожоги II степени кистей рук и лица после того, как возле его гаража взорвался соседский газовый баллон. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Инцидент произошёл днём 8 января на улице Индустриальной. Незадолго до происшествия сотрудник организации из соседнего бокса вынес на улицу газовый баллон после того, как почувствовал запах газа и услышал шипящий звук от баллона.

«Мужчина закрутил вентиль потуже и вынес баллон на улицу, поставил у стены соседнего здания. Через некоторое время именно в этом здании произошёл хлопок, начался пожар — вероятно, пропан через щели в кладке стены попал внутрь. В результате происшествия травмирован мужчина 1974 года рождения», — рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС.

В результате взрыва также сгорела кровля гаражного бокса, имущество и автомобиль ГАЗ-3110. На место выезжали пять спецмашин и 21 спасатель. По факту пожара дознавателями МЧС ведётся проверка, обстоятельства устанавливаются.