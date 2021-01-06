СМИ: В Нижнем Тагиле уволили потерявшую в парке пистолет сотрудницу полиции

В Нижнем Тагиле со службы уволили сотрудницу полиции, которая 29 декабря потеряла в парке «Народный» табельное оружие с патронами. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Её уволили, но служебная проверка, инициированная начальником УВД Нижнего Тагила полковником Абдулкадыровым, продолжается», — пишет «КП-Екатеринбург».

По его словам, также идёт служебная проверка в отношении командира отдельного батальона ППСП подполковника Романа Терещенко. Будут выяснять, проводили ли командиры инструктажи с личным составом, какой контроль осуществлялся за батальоном.

В полиции Нижнего Тагила АН «Между строк» добавили, что считают преждевременными комментарии до окончания служебной проверки.

Напомним, ранее старший сержант 2-й роты отдельного батальона ППСП МУ МВД Нижнего Тагила во время службы потеряла табельное оружие — пистолет Макарова. По некоторым данным, пистолет был заряжен, в обойме было 8 патронов. Спустя пять дней тагильчанин принёс в полицию табельное оружие и патроны. По словам мужчины, он обнаружил пистолет Макарова и патроны к нему в сугробе неподалёку от парка.

Отмечается, что сотрудница работала в органах правопорядка с августа 2008 года, звание старшего сержанта она получила в январе 2015 года.