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10 Янв 2017 15:43 | Метки: Новости Нижнего Тагила

После жалобы журналиста на бездействие свердловских властей Владимир Путин дал губернатору Куйвашеву пять месяцев

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву привести состояние дороги город Нижний Тагил – село Серебрянка в состояние, обеспечивающее безопасное и бесперебойное движение, сообщает официальный сайт Кремля. Напомним, о проблеме свердловского села, вынужденного буквально голодать из-за отсутствия дороги в период распутья, главе государства рассказал в ходе итоговой пресс-конференции Путина 26 декабря журналист Максим Румянцев.

«Конечно, обращу на это внимание губернатора. Он, надеюсь, отреагирует совместно с местными властями. Такие вещи, к сожалению, бывают, и не так уж редко по стране. Очень жаль, что местное руководство, в том числе региональное руководство, самоустраняется от решения подобных вопросов. Люди, где бы они ни жили, не должны чувствовать себя в отрыве от общей жизни страны. Точно совершенно должны пользоваться хотя бы элементарными благами современной цивилизации»,  пообещал журналисту на пресс-конференции Владимир Путин.

Сразу после критики президента губернатор Евгений Куйвашев заявил, что на дорогу выделяли 11 млн рублей, но для нормативного капремонта 50 километров требуется около 1,5 млрд рублей. Глава Свердловской области дал поручение министру транспорта изыскать средства, отметив, впрочем, что быстро сделать дорогу не получится из-за высокой капиталоёмкости проекта.

Согласно опубликованному на сайте Кремля поручению Владимира Путина, доложить президенту о проделанной работе по восстановлению бесперебойного движения в Серебрянку Евгений Куйвашев должен менее чем через пять месяцев – до 1 июня 2017 года.

Напомним, полномочия свердловского губернатора истекают в мае 2017 года. Нового главу региона жители выберут 10 сентября. До этого времени руководить областью будет назначенный президентом исполняющий обязанности губернатора, который, скорее всего, и будет выдвинут на выборы от «Единой России». Партия власти планирует провести в 2017 году праймериз, чтобы определить потенциальных кандидатов на пост свердловского губернатора. Помимо Евгения Куйвашева, в них могут принять участие мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, секретарь свердловских единороссов Виктор Шептий и другие популярные политики. По мнению политологов, окончательное решение по кандидату-единороссу примут в Москве. Будет ли согласована кандидатура действующего губернатора Евгения Куйвашева, занимающего последние годы низкие позиции в прокремлёвских рейтингах выживаемости глав регионов, пока неизвестно. Ряд экспертов считает, что на пост губернатора такого сложного региона, как Свердловская область, Путин может предложить независимого от местных элит кандидата, например, выходца из силовых структур.

Напомним, в октябре 2015 года из-за аварийного состояния дороги жители Серебрянки оказались отрезанными от Нижнего Тагила. Этому сопутствовали перебои в поставках продуктов и медикаментов. Новость о Серебрянке вышла в топ тем федеральных СМИ, журналисты окрестили посёлок «свердловским Донбассом». Даже чиновничий экипаж во главе с Сергеем Носовым не с первого раза смог добраться до Серебрянки: проблемная дорога не оставила иного выбора, кроме как проводить рабочее совещание прямо на обочине. Мэр поручил выставить вдоль трассы пункты оказания техпомощи, также туда были отправлены грейдеры, а «Уралвагонзавод» предоставил КАМАЗы для поставки продуктов. Позже Сергей Носов всё-таки добрался до посёлка. К тому времени ситуация стабилизировалась. Жители начали сбор средств на восстановление дороги своими силами. Депутат Госдумы Александр Петров обещал договориться со «Свердловскавтодором» о переносе ремонта на 2016 год. Кроме того, в Серебрянку прибыла комиссия Общероссийского народного фронта, члены которой после этого заявили, что обратят внимание правительства Свердловской области на сложившуюся в посёлке ситуацию, потому что «в ХХI веке так жить нельзя».

В том же 2015 году суд обязал «Свердловскавтодор», в ведении которого находилась трасса, провести ремонт. По дороге прошлись грейдерами и засыпали её щебнем, но это принесло лишь кратковременный результат. В августе 2016 года пригородная прокуратура провела повторное обследование и вынесла представление отремонтировать трассу, не соответствующую требованиям безопасности движения.

Агентство новостей «Между строк»  

Фото: Ura.ru

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