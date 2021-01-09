«Получил права два месяца назад». В Нижнем Тагиле 19-летний водитель иномарки устроил массовое ДТП

В Нижнем Тагиле на улице Алтайской столкнулись пять автомобилей. В результате аварии пострадали две женщины, рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл вечером 8 января возле дома № 109а. По данным отдела пропаганды ГИБДД, автомобиль Citroen под управлением 19-летнего водителя ехал по улице Алтайской, но вскоре столкнулся с ВАЗ-2110, который поворачивал налево. Из-за удара иномарка выехала на встречную полосу движения, зацепив ещё три автомобиля. В результате аварии значительные механические повреждения получили автомобили Ford Focus, Toyota с полуприцепом и ВАЗ-2114.

56-летнюю женщину, ехавшую за рулём Toyota, и 25-летнюю пассажирку ВАЗ-2114 госпитализировали с ушибами.

19-летний водитель Citroen получил права два месяца назад. Все водители прошли медосвидетельствование, они были трезвы.