«Остались жена и дети». Вспоминаем имена тагильчан, погибших за год на СВО

24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. За этот год в России во всех сферах жизни общества произошли значительные изменения: обновлялось законодательство, существенно перестраивалась экономика, прошла первая в современной истории страны частичная мобилизация.

Пожалуй, самым главным для любого демократического государства, где жизнь человека признаётся высшей ценностью, являются его граждане. Сегодня АН «Между строк» вспоминает погибших в зоне СВО тагильчан и жителей близлежащих населённых пунктов.

Отметим, что вся информация взята из открытых источников и подтверждена публикациями местных или региональных администраций, вузов, техникумов, школ, сообщениями родственников, патриотических клубов и ветеранских организаций. Официальных данных о точном количестве погибших в Свердловской области нет. Кроме того, потери личного состава Минобороны в период проведения спецоперации признаны в России военной тайной и не подлежат огласке.

Андрей Матвеев, 35 лет, Красноуральск



Фото: Оксана Матвеева / E1.RU



Контрактник, служил артиллеристом в Оренбурге. В конце февраля родственники Андрея потеряли с ним связь. По неподтверждённой информации, погиб 28 февраля 2022 года от попавшей в горло пули во время боя с диверсантами. Посмертно представлен к ордену Мужества.

Владимир Голубцов, 37 лет, Нижний Тагил



Фото: соцсети



Был бойцом 12-го отряда специального назначения «Урал», отправился на спецоперацию 26 февраля добровольцем. Был ветераном Чеченской войны, имел две медали. О гибели бойца на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 16 марта сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. У Владимира Голубцова остались жена, двое детей, родители и старший брат. Посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен рядом с мемориалом Воинской Славы на Рогожино в Нижнем Тагиле.

Юрий Инкин, 26 лет, Кушва



Фото: сообщество «РВВДКУ» во «ВКонтакте»



Контрактник, старший лейтенант ВДВ, окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище, затем служил в десантной части в Костроме. Погиб 11 марта 2022 года, получив смертельное ранение осколком. Посмертно награждён орденом Мужества. На здании школы № 1 Кушвы, в которой учился Юрий, установлена мемориальная плита в его честь.

Анатолий Мягков, 49 лет, Нижний Тагил



Фото: страница Евгения Азанова во «ВКонтакте» / фрагмент



Боец тагильского ОМОНа, майор, позывной «Медведь». Ветеран двух чеченских кампаний. Погиб в ходе СВО 9 мая во время второй поездки в зону боевых действий, получив смертельное ранение в голову при обстреле из «Града». У мужчины остались жена и двое детей.

Максим Ермоленко, 20 лет, Нижний Тагил



Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» / фрагмент



Контрактник, гвардии рядовой. Погиб 13 мая под Харьковом. Обстоятельства и точная причина гибели неизвестны, однако родители солдата получили соответствующее извещение о смерти.

Никита Овчинников, 23 года, село Петрокаменское



Фото: соцсети



Контрактник, служил в Оренбургской области в танковых войсках в должности водителя-механика БМП. Погиб 1 июня. У Никиты осталась жена и дети. Информацию о гибели военного подтвердили в администрации его родного села.

Иван Вагин, 19 лет, посёлок Ленёвка



Фото: Дмитрий Летников



Контрактник, решил продолжить службу после «срочки». Был механиком-водителем танка. Как сообщил глава ГГО Дмитрий Летников в своих соцсетях, 1 июня 2022 года боевая машина Ивана подорвалась на нескольких радиоуправляемых минах, вследствие чего Вагин погиб. Он был единственным ребёнком в семье, его в одиночку воспитывала мама. Солдат был захоронен только 9 ноября, поскольку долгое время его тело не могли идентифицировать.

Александр Галенков, 20 лет, посёлок Баранчинский



Фото: Наталья Галенкова



Уроженец посёлка Баранчинского, но после школы учился в Нижнем Тагиле. Получив диплом летом 2021 года, отправился на срочную службу в Амурскую область. В январе 2022 года, незадолго до начала СВО, подписал контракт. Погиб 25 июня 2022 года, посмертно награждён орденом Мужества.

Алексей Спортсмен, 38 лет, Нижний Тагил



Фото: Федерация пауэрлифтинга Свердловской области



По неподтверждённой информации, был бойцом ЧВК «Вагнер». Погиб 2 июля 2022 года, однако информация о гибели дошла до друзей и родственников спустя месяц. Был похоронен 19 августа на кладбище Дзержинского района города. Алексея воспитывала тётя, свою семью мужчина завести не успел. Решение поехать на Украину, по словам близких, Алексей принял самостоятельно. Для многих оно стало неожиданностью.

Александр Ионов, 29 лет, Нижний Тагил



Фото: предоставлено бывшей женой Александра Анастасией



Бывший боец 12-го отряда спецназа Нижнего Тагила, уроженец посёлка Золотково Владимирской области. Отправился в командировку в зону СВО в апреле 2022 года. Погиб 7 августа. Информация о смерти Александра дошла до близких только в сентябре. Похороны прошли 21 сентября на малой родине во Владимирской области. У погибшего остался сын.

Максим Кириков, 29 лет, посёлок Горноуральский



Фото: соцсети



Ушёл добровольцем, подписав 25 августа полугодовой контракт для участия в СВО. Служил в артиллерийском дивизионе ВДВ. Погиб 4 октября 2022 года во время обстрела его гаубицы. У Максима остались жена и двое детей. Погребён на Центральном кладбище Нижнего Тагила с воинскими почестями.

Сергей Сетдаров, 24 года, Нижний Тагил



Фото: соцсети



Контрактник, гвардии ефрейтор. Погиб в зоне проведения СВО 4 октября 2022 года. Информацию о гибели E1.RU подтвердили в свердловском военкомате. Посмертно представлен к ордену Мужества. Похоронен 18 октября в Нижнем Тагиле.

Константин Уренцов, 35 лет, Кушва



Фото: соцсети



Ушёл для участия в спецоперации добровольцем незадолго до объявления частичной мобилизации. Состоял в казачьем обществе «Хутор Кушвинский», какое-то время работал в рядах Росгвардии. Смерть Константина подтвердил глава Кушвы Михаил Слепухин, пишет E1.RU, однако обстоятельства и дата гибели неизвестны.

Максим Ромашин, 25 лет, Нижний Тагил



Фото: соцсети



Контрактник, погиб 8 октября в бою под Бериславом, сообщает TagilCity.ru. По словам матери Максима, пошёл служить по контракту, чтобы помочь родителям достроить дом. В МБОУ СОШ ЦО № 1 Нижнего Тагила, где учился боец, к 23 февраля 2023 года был оформлен памятный стенд в его честь.

Алексей Козлов, 45 лет, Нижний Тагил



Фото: сообщество «СЕВЕРНЫЙ» во «ВКонтакте»



Контрактник, погиб 10 октября. Уроженец Северного посёлка Нижнего Тагила. Отправился в зону СВО добровольцем. Контракт Алексея должен был закончиться 4 ноября. В местном военкомате изданию TagilCity.ru отказались давать комментарии, а вот в областном военном комиссариате информацию о гибели военного подтвердили. Был похоронен 24 октября 2022 года.

Дмитрий Путилов, 40 лет, Кушва



Фото: соцсети



Доброволец, отправился на спецоперацию в сентябре 2022 года, незадолго до объявления мобилизации. Погиб 25 октября. У мужчины остались мать и сестра. От имени главы ЛНР Леонида Пасечника семья Путилова получила благодарность

Дмитрий Отливан, 45 лет, Нижний Тагил



Фото: Tagilcity.ru



Ефрейтор, был мобилизован и отправлен на фронт 3 октября. Являлся ветераном Второй чеченской войны. Погиб 31 октября под артобстрелом в Новой Каховке Херсонской области. Похоронен в Нижнем Тагиле на Аллее Славы Рогожино 28 ноября. Посмертно награждён орденом Мужества. У Дмитрия остались дочь, две внучки, сёстры и пожилые родители, которым он помогал.

Николай Мойсеев, Нижний Тагил



Фото: глава Тугулымского ГО Николай Черепанов



Мобилизованный. Родился в Нефтеюганске, детство провёл в Тугулыме, но последние годы работал в Нижнем Тагиле, где и был мобилизован для участия в СВО. Как сообщил глава Тугулымского городского округа, боец погиб в боях под Лиманом 5 ноября. В Тугулыме у Николая остались жена и двое детей.

Михаил Артюгин, 35 лет, Нижний Тагил



Фото: соцсети



Отправился в зону СВО добровольцем. Погиб 21 ноября.

Данил Сергеев, 26 лет, Нижний Тагил



Фото: Tagilcity.ru / скриншот / фрагмент



Был мобилизован 27 сентября 2022 года, погиб 30 декабря в городе Кременная от взрыва мины. 19 января в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила прошла церемония прощания.

Дмитрий Афанасьев, 39 лет, Нижний Тагил

Боец ЧВК «Вагнер», в зону СВО отправился добровольцем, до этого работал на УВЗ. Дата и обстоятельства гибели неизвестны, однако на родину Дмитрий был доставлен в закрытом цинковом гробу. Похоронен 27 января 2023 года. На прощание приехал замглавы по социальной политике Нижнего Тагила Валерий Суров, пишет Tagilcity.ru. Афанасьев был похоронен с воинскими почестями на Аллее Славы Центрального кладбища.

Илья Скакун, 30 лет, Нижний Тагил



Фото: страница Ильи Скануна во «ВКонтакте»



Мобилизованный, отправился на спецоперацию в октябре 2022 года. Работал на «Уралвагонзаводе» инженером-конструктором. Дата гибели неизвестна. Был похоронен 27 января 2023 года на Аллее Славы. У Ильи остались жена и двое детей.

Василий Бирюков, 20 лет, Нижний Тагил



Фото: страница Василия Бирюкова во «ВКонтакте»



Мобилизованный, уроженец Северного посёлка Нижнего Тагила. Дата гибели неизвестна. Был похоронен 16 февраля 2023 года.

Дмитрий Журавлёв, 20 лет, Нижний Тагил



Фото: соцсети



Контрактник, летом 2022 года попал на территорию Украины в составе артиллерийского расчёта для участия в спецоперации, пишет Tagilcity.ru. Погиб 22 января 2023 года.

Евгений Шипачев, 27 лет, Нижний Тагил



Фото: соцсети



По неподтверждённой информации, был бойцом ЧВК «Вагнер», погиб при неизвестных обстоятельствах в январе 2023 года.

Редакция АН «Между строк» выражает соболезнования родным и близким погибших.