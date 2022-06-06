На Украине во время спецоперации погиб 23-летний уроженец села Петрокаменское 

В ходе спецоперации на Украине погиб 23-летний уроженец Петрокаменского Никита Овчинников. Как сообщается в соцсетях, молодой человек погиб в первых числах июня. До спецоперации Никита служил в танковых войсках в Оренбургской области в должности водителя-механика боевой машины пехоты. У него остались жена и дочь.

«После призыва он остался служить в армии по контракту, его направили в Оренбургскую область, он служил в одной из частей механиком-водителем. Там он и женился. У него есть ребёнок, ещё один должен родиться в сентябре», — рассказали E1.RU в администрации Петрокаменского.

Прощание с Никитой Овчинниковым пройдёт в селе Петрокаменское 7 июня, в этот день ему должно было исполниться 24 года.