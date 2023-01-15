На территории ЛНР в ходе специальной военной операции погиб 26-летний тагильчанин Данил Сергеев. В нашем городе у него остались мама, отец и сестра.

Как рассказал АН «Между строк» отец бойца Андрей, он погиб 30 декабря 2022 года в городе Кременная. Блиндаж, в котором находился тагильчанин, накрыли миной.

Данил Сергеев ребёнком ходил в садик № 172, потом учился в школе № 80. Парень увлекался спортом, участвовал в соревнованиях, был добрым, простым и отзывчивым человеком. После 11-го класса ушёл в армию, затем работал в Нижнем Тагиле, а перед мобилизацией переехал в Екатеринбург.

«Сейчас в школе, где учился мой сын, стоит его портрет с цветами, я очень благодарен людям, которые это организовали. Когда Данила призвали, он сразу сказал мне, что поедет на спецоперацию защищать Родину, потому что он любил её», — рассказал отец Данила.

Данил Сергеев был мобилизован 27 сентября. На момент публикации материала тело погибшего бойца ещё не доставили в Нижний Тагил из Ростова-на-Дону.