Бывший спецназовец из Нижнего Тагила погиб на Украине

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 29-летний Александр Ионов, который несколько лет жил и работал в Нижнем Тагиле. В нашем городе у Александра остался девятилетний сын.

Как рассказала АН «Между строк» бывшая супруга бойца Анастасия, он погиб ещё 7 августа, однако об этом стало известно несколько дней назад. Александр после службы в армии подписал контракт и приехал служить в Нижний Тагил, шесть лет работал в 12-м отряде спецназа. Здесь он познакомился со своей будущей женой Анастасией, у пары родился сын.

«Он был весёлый, справедливый, всегда в поисках приключений. Мы расстались в 2017 году, и он уехал в Москву. В апреле этого года отправился в командировку на Украину», — рассказала Анастасия АН «Между строк».

По словам родственников, Александр с детства мечтал о военной службе. Во время спецоперации на Украине он попал в штурмовой отряд. На Украину мужчина ездил дважды: в апреле и июле. По имеющейся информации, он погиб от пули снайпера под Северском.

Прощание с бойцом состоится 21 сентября в его родном посёлке Золотково Владимирской области. Там живут мама и бабушка Александра. Бывшая супруга Анастасия тоже планирует поехать на похороны.