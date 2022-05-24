На Украине погиб 20-летний рядовой из Нижнего Тагила

В ходе военной спецоперации на Украине погиб 20-летний солдат из Нижнего Тагила Максим Ермоленко, сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Как уточнили в военкомате, тагильчанин в звании рядового гвардии погиб при выполнении боевых задач 13 мая под Харьковом. Обстоятельства и точная причина гибели неизвестны, однако родители солдата получили соответствующее извещение о смерти.

«Максим был очень отзывчивый, добрейшей души человек. Всегда старался всем помочь, если кому-то нужна помощь. Он и на помощь животным всегда приходил. Парень с детства мечтал построить большой дом, завести большую семью и жить рядом со своими родителями, чтобы помогать им и заботиться о них», — рассказали сообществу «Инцидент Нижний Тагил» родственники погибшего.

Завтра, 25 мая, в ритуальном зале «Реквием» на улице Челюскинцев, 47 состоится прощание с Максимом, сообщили сообществу родственники погибшего. Военкомат и администрация города оказывают поддержку в организации похорон. Для желающих проститься будет организован автобус от машиностроительного техникума в 10:30.