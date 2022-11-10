В селе под Нижним Тагилом простились с погибшим во время спецоперации Иваном Вагиным, которого 3 месяца назад заранее «похоронили» в родной школе

Вчера в Николо-Павловском центре культуры прошла церемония прощания с погибшим на спецоперации на Украине Иваном Вагиным, жителем посёлка Ленёвка. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.

«За время службы Иван зарекомендовал себя стойким и храбрым солдатом, всегда готовым прийти на помощь товарищам. После окончания срочной службы подписал контракт, отправившись на специальную военную операцию защищать Родину. 1 июня 2022 года, действуя в составе штурмового отряда механиком-водителем танкового экипажа, в ходе боя боевая машина Ивана подорвалась на нескольких радиоуправляемых минах...» — написал в посте Летников.

Чиновник отметил, что военнослужащий окончил школу № 138 в Нижнем Тагиле в 2018 году, после чего поступил в Нижнетагильский железнодорожный техникум. Затем юноша пошёл служить в армию, где подписал контракт. Иван был единственным ребёнком в семье, его в одиночку воспитывала мама. 18 июля 2022 года ему могло бы исполниться 20 лет.

Напомним, в августе 2022 года о гибели военнослужащего АН «Между строк» рассказали в родной для Ивана школе № 138. Тогда в образовательном учреждении поставили школьную фотографию и цветы, начали обсуждать вопрос об увековечивании памяти бывшего ученика. Директор школы № 138 Эльвира Давлетбаева отметила сплочённость класса, в котором учился Ваня. Она пообещала сходить с его одноклассниками к нему на кладбище.

Как стало известно позже, на момент публикации гибель солдата не была подтверждена официально, о чём редакции сообщила тётя Ивана. Как тогда пояснили АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, Иван не числился ни среди живых, ни среди мёртвых. Предполагаемое тело не было идентифицировано и захоронено, а вопрос о его статусе решался в суде.