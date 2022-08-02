На Украине в ходе специальной военной операции погиб 19-летний тагильчанин Иван Вагин

В ходе СВО на Украине погиб 19-летний тагильчанин Иван Вагин. Об этом АН «Между строк» рассказали в школе № 138, где учился парень.

«Ваня Вагин учился в нашей школе. Выпустился в 2018 году после 9-го класса. Ваня был хорошим парнем, имел много друзей и всегда был готов помочь. Он мечтал однажды открыть свой бизнес. Класс, где учился Ваня, был очень дружным, и мы с ребятами ещё сходим к нему на кладбище, проведаем его. У них в классе вообще была традиция каждый год собираться вместе», — рассказала АН «Между строк» директор школы № 138 Эльвира Давлетбаева.

Сейчас в школе, где учился парень, стоит его портрет с цветами. Сейчас в школе обсуждается вопрос об увековечивании памяти Ивана, но решение ещё не принято. Как отметил классный руководитель погибшего Алексей Пермяков, Иван увлекался волейболом, был добрым, простым и отзывчивым человеком. После 9-го класса учился в техникуме, а потом ушёл в армию, где подписал контракт. Иван был единственным ребёнком в семье, его в одиночку воспитывала мама. По информации АН «Между строк», в июле 2022 года Ивану бы исполнилось 20 лет.