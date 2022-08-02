«Не числится ни среди живых, ни среди мёртвых». В мэрии Нижнего Тагила прокомментировали информацию о гибели 19-летнего Ивана Вагина

После публикации АН «Между строк» о гибели военнослужащего Ивана Вагина в ходе СВО на Украине с нашей редакцией связалась женщина, которая представилась тётей Ивана. По словам тагильчанки, информация о похоронах её племянника, озвученная директором школы № 138, где учился Иван, является недостоверной.

Женщина пояснила, что предполагаемое тело Ивана не идентифицировано, не доставлено в Нижний Тагил и не захоронено и что в данный момент ведётся судебное разбирательство о статусе молодого человека. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила эту информацию подтвердили, заявив, что на данный момент Иван Вагин не числится ни среди живых, ни среди погибших.

От уточняющих комментариев директор школы № 138 Эльвира Давлетбаева отказалась. В пресс-службе мэрии отметили, что по данному факту будет организована внутренняя проверка.