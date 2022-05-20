«Группа попала под “Град”». На Украине погиб второй военный из Нижнего Тагила

Накануне стало известно, что 10 мая в ходе военной спецоперации ВС РФ на Украине погиб ещё один силовик из Нижнего Тагила, бывший участковый и боец ОМОНа майор Анатолий Мягков. Коллеги и сослуживцы погибшего организовали сбор средств для помощи его семье. У мужчины остались жена и двое детей. 21 июня Анатолию Мягкову исполнилось бы 50 лет.

«Совсем недавно он вернулся с Украины. Всё шло к тому, что он больше не едет, но в конце апреля всё-таки уехал (на Украину. — Прим. ред.). Лишь сегодня стало известно, что Анатолий Михайлович Мягков погиб 10 мая 2022 года. Группа попала под “Град”, он осколком смертельно ранен в голову. Толик — человек своеобразный: суровый и мягкий, строгий и добрый, иногда забавный и смешной, но при всём этом надёжный, как Т-34. За своих бойцов стоял всегда до последнего. Благодаря ему многие просто-напросто остались живы. Он не из тех, кто бежит за медалями и орденами, мне однажды показалось, что ему больше нравится смотреть на награждение его бойцов. Он гордился тем, что он офицер! Очень жаль терять таких людей!» — написал у себя на странице во «ВКонтакте» сослуживец Анатолия Евгений.

Напомним, первым погибшим в ходе военной спецоперации на Украине из Нижнего Тагила стал Владимир Голубцов, боец 12-го отряда специального назначения «Урал». Владимир был похоронен со всеми почестями и посмертно награждён орденом Мужества.