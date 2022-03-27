В Нижнем Тагиле прошли похороны погибшего на Украине спецназовца Владимира Голубцова

Сегодня в Нижнем Тагиле похоронили Владимира Голубцова, бойца 12-го отряда специального назначения «Урал», который погиб в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащий похоронен со всеми воинскими почестями и посмертно награждён орденом Мужества. Церемония прощания проходила рядом с мемориалом Воинской Славы на Рогожино.

Попрощаться с Владимиром пришли друзья, родственники, сослуживцы. На похоронах присутствовали глава города Владислав Пинаев, заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

«Я скажу коротко: мы сегодня провожаем в последний путь достойного человека, достойного тагильчанина, истинного сына своей страны, который до конца выполнил свой служебный долг. Отрадно, что он будет покоиться рядом с бойцами, отдавшими свою жизнь ради спасения мира от фашистской заразы во время Великой Отечественной войны. Искренне выражаю соболезнования родным и близким. Светлая память», — сказал Владислав Пинаев.

Напомним, тагильчанин Владимир Голубцов отправился на спецоперацию 26 февраля. О гибели бойца на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 16 марта, выразив соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Владимиру было 37 лет. У него остались жена, двое детей, родители и старший брат.