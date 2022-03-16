«На спецоперацию он отправился 26 февраля и с тех пор ни разу не выходил на связь». У погибшего на Украине спецназовца из Нижнего Тагила Владимира Голубцова остались две малолетние дочери

Новость о гибели 37-летнего спецназовца из Нижнего Тагила Владимира Голубцова во время спецоперации на Украине потрясла весь город.

Как рассказали АН «Между строк» близкие Владимира, он с детства хотел стать военным. Владимир служил в 12-м отряде специального назначения «Урал», был ветераном Чеченской войны, имел две медали. По словам друзей и родственников, он был весёлым, добродушным человеком, отличным товарищем, любящим мужем и отцом. У Владимира остались две дочери от разных браков — 13 и 7 лет. Несмотря на развод с первой супругой, Владимир очень любил свою старшую дочь, регулярно с ней виделся и поддерживал общение.

«Володя был очень хорошим человеком. Всегда помогал во всём, очень любил свою дочь. Они всегда гордились друг другом, а девочка ставила его в пример своим друзьям, очень сильно любила папу. Наши родители до сих пор хорошо общаются, поздравляют друг друга со всеми праздниками, об этом горе сегодня именно они нам сообщили», — рассказывает бывшая жена Владимира.

Помимо детей и жены, у мужчины остались родители и старший брат. Вся семья и близкие тяжело переживают утрату. Перед отъездом Владимир всех предупредил о целях командировки. На спецоперацию он отправился 26 февраля и с тех пор ни разу не выходил на связь.

Напомним, о кончине Владимира Голубцова стало известно 16 марта. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В пресс-службе Уральского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации АН «Между строк» пояснили, что информация о погибших военнослужащих доводится до губернаторов, которые, в свою очередь, напрямую передают её главам муниципалитетов. От других комментариев в ведомстве воздержались.