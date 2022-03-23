На Украине погиб 26-летний разведчик из Кушвы

Уроженец Кушвы 26-летний десантник Юрий Инкин погиб в ходе спецоперации на Украине. Юрий был учеником школы № 1 в Кушве, по окончании которой поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Как сообщает URA.RU, на Украину Юрий отправился в должности командира разведвзвода. Старший лейтенант погиб 12 марта, получив смертельное ранение осколком. У мужчины остались жена, родители и брат. Посмертно Юрий будет представлен к ордену Мужества.

Отметим, вести о гибели военнослужащих из Свердловской области в последнее время поступают всё чаще. В Кировграде уже простились с 20-летним сержантом Росгвардии кинологом Евгением Дудиным. В Новоуткинске похоронили 25-летнего контрактника Николая Ахметзянова. На днях стало известно о гибели первого военнослужащего из Нижнего Тагила — Владимира Голубцова. Сегодня стало известно, что в Екатеринбург доставили тело погибшего на Украине 22-летнего Алексея Авдюкова, служившего в мотострелковой бригаде.