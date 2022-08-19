В Нижнем Тагиле похоронили 38-летнего Алексея Спортсмена, погибшего во время спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 38-летний тагильчанин Алексей Спортсмен. Как сообщают близкие мужчины, трагедия произошла ещё 2 июля 2022 года, однако информация о гибели дошла до друзей и родственников спустя месяц.

Сегодня, 19 августа, на кладбище Дзержинского района состоялось прощание с Алексеем. На похоронах вместо гроба стояла урна с прахом. Проводить мужчину в последний путь пришли более 70 человек.

По словам друзей и знакомых, Алексей был добрым, отзывчивым и очень скромным человеком. В свободное от работы время он занимался пауэрлифтингом в зале спортивной школы «Спутник» на Вагонке. Кроме этого, тагильчанин увлекался творчеством, любил живопись и рисование. Его воспитывала тётя, свою семью мужчина завести не успел. Решение поехать на Украину, по словам близких, Алексей принял самостоятельно. Для многих оно стало неожиданностью.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» рассказали, что в мэрию информация о статусе Алексея Спортсмена не поступала.