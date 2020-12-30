Областной суд отменил арест и выпустил на свободу пресс-секретаря схиигумена Сергия

Областной Свердловский суд отменил арест помощника экс-схиигумена Сергия Всеволода Могучева. Мужчину освободили прямо в зале суда, а административное дело против него отправили на новое рассмотрение в тот же суд.

«В отношении Всеволода Могучева сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Постановлением суда первой инстанции он был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», — сообщили Е1.ru в Свердловском областном суде.

Днём 30 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал помощника и пресс-секретаря экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева на пять суток.

Напомним, в ночь на 29 декабря силовики штурмом взяли Среднеуральский монастырь и задержали отца Сергия. Отлучённого от церкви священника конвоировали в Москву в Басманный суд, где ему выбрали меру пресечения в виде ареста с пребыванием в СИЗО до 28 февраля 2021 года. Защита скандального схимонаха уже заявила, что планирует обжаловать решение.

Экс-схиигумена Сергия обвиняют в склонении людей к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также в самоуправстве.