Задержанному экс-схиигумену Сергию предъявлено обвинение в склонении к самоубийству

Бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) предъявлено обвинение сразу по трём статьям Уголовного кодекса: 110.1 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 («Самоуправство»), со ссылкой на адвоката экс-священника Светлану Герасимову пишет Znak.com.

По наиболее тяжкой статье — о склонении к совершению самоубийства — бывшему священнослужителю грозят принудительные работы на срок до четырёх лет либо лишение свободы на срок до четырёх лет.

«Возбудить уголовное дело в отношении Романова Николая Васильевича 19.03.1955 года рождения по признакам преступления, предусмотренного пп. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ», — сказано в постановлении Следственного комитета России.

В документе указано, что подозреваемый записывал видеоролики, в которых «под видом религиозной проповеди <…> публично призывал не менее 10 монахинь к самоубийству».

По словам адвоката, Сергия допросили, его этапируют в Москву, в 14:00 в одном из столичных судов должно состояться заседание об избрании ему меры пресечения.

«Он вывезен в аэропорт из здания СК. Вылет в Москву в 10 утра», — рассказала Герасимова.

Напомним, около двух часов ночи бойцы ОМОНа совместно с подразделениями Росгвардии взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь, захваченный бывшим схиигуменом. Силовики пришли на территорию монастыря по заявлению уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова, который увидел признаки склонения детей к суициду в проповедях отца.

У монастыря сейчас собираются сторонники Сергия. Экс-схиигумен записал видео из Следственного комитета, в котором попросил своих прихожан не предпринимать никаких действий и сказал, что у него «всё хорошо».

Официально информацию о задержании пока не комментируют.