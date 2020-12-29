Силовики задержали экс-схиигумена Сергия и провели обыск в захваченном им Среднеуральском монастыре

В Среднеуральске задержали бывшего схимонаха Сергия Романова, который самовольно захватил местный монастырь. По данным журналистов, схиигумена доставили в Екатеринбург для допроса.

Сотрудники ОМОНа и Росгвардии нагрянули в Среднеуральский женский монастырь в ночь на 29 декабря. Как рассказали Е1.ru очевидцы, вместе с Сергием силовики задержали его соподвижника – отца Германа, а после приступили к обыску монастыря.

«Идут обыски, после проведения следственных мероприятий все покинут помещение», — заявил журналистам один из представителей спецслужб, которые охраняют въезд в монастырь.

«Солдаты сняли всё золото в Спорительнице Хлебов с икон. Ведут себя нагло. Монахинь держат группами под охраной. Что с отцами — неизвестно», — пишут паломники.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников «умереть за Россию». За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.