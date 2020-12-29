Суд арестовал скандального экс-схиигумена Сергия на два месяца

Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего схиигумена Сергия на два месяца. Напомним, в ночь на 29 декабря силовики штурмом взяли Среднеуральский монастырь и задержали отца Сергия. Скандального священника, отлучённого от церкви, конвоировали в Москву для выбора меры пресечения.

К Басманному суду отца Сергия привезли около 16 часов по московскому времени. К тому моменту у здания собрались последователи экс-священника и журналисты, однако в зал суда никого не пустили, так как было принято решение сделать заседание закрытым. Журналист АН «Между строк» пообщался с местными жителями, которые пришли поддержать Сергия.

«Я сама лично с отцом Сергием не знакома, но о беспределе, который творится вокруг него и вокруг храма, знают и в Москве, и за границей. Не знаю, что сегодня с ним будут делать, но надеюсь, что его помилуют и отпустят, разберутся во всём. Пришла сегодня сюда, потому что мне стыдно сидеть дома, когда вокруг происходит такое. Отец Сергий делал всё для того, чтобы нам с вами сегодня жилось хорошо, а с ним вот так поступают», — рассказала одна из присутствующих Екатерина.

Кроме того, пришедшие к зданию московского суда пытались поддержать и вживую увидеть своего лидера, однако стражи порядка отталкивали их от забора, выстроившись в шеренгу.

Напомним, сегодня силовики задержали и пресс-секретаря бывшего отца Сергия (Романова) Всеволода Могучева — ему также должны избрать меру пресечения.

Обвиняют Сергия сразу по трём статьям Уголовного кодекса, последнее дело возбуждено по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица») из-за выложенного на YouTube ролика с призывами к самоубийству. На этот ролик пожаловался уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

Официально никто из представителей силовых ведомств региона до сих пор не прокомментировал задержания и обыски в монастыре.