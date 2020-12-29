Вслед за экс-схиигуменом Сергием задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева 

Помощника бывшего отца Сергия (Романова) Всеволода Могучева задержали следователи, сегодня должен состояться суд по мере пресечения для него, со ссылкой на источник пишет E1.ru.

В Свердловском областном суде пояснили, что материалы по мере пресечения ни в один из судов Екатеринбурга или Верхней Пышмы (в последнем проходили административные дела экс-схиигумена Сергия) не поступали, однако у следователей после задержания человека есть 72 часа на выяснение всех обстоятельств дела, поэтому суд может состояться позже.

Напомним, в ночь на 29 декабря силовики штурмом взяли Среднеуральский монастырь и задержали отца Сергия. Скандального священника, отлучённого от церкви, уже конвоировали в Москву, где в Басманном суде ему выберут меру пресечения.

Обвиняют Сергия сразу по трём статьям Уголовного кодекса, последнее дело возбуждено по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица») из-за выложенного на YouTube ролика с призывами к самоубийству. На этот ролик пожаловался уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.