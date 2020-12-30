Минздрав Свердловской области ввёл балльную систему для вызова скорой помощи

Глава свердловского Минздрава Андрей Карлов утвердил методические рекомендации для работы колл-центра по вызову врачей к пациентам с коронавирусной инфекцией, пишет ЕАН.

Согласно документу, операторы колл-центра будут принимать решение о вызове врача или скорой медицинской помощи в зависимости от того, сколько баллов наберёт пациент.

«При обращении по поводу заболевания проводится опрос и оценка основных показателей в баллах. Опрос проводится по формальным признакам на основе упрощённой версии шкалы NEWS», — говорится в рекомендациях.

Баллы будут выставлять по следующим показателям: температура тела, наличие хронических заболеваний, возраст, наличие одышки, наличие теста на коронавирус, длительность симптомов.

В случае если пациент наберёт меньше 3 баллов, его должны оставить на амбулаторном лечении, при 4–6 баллах требуется госпитализация, а если пациент набрал более 7 баллов, он подлежит экстренной госпитализации. Отдельно глава Минздрава Свердловской области прописал, что время ожидания звонка в call-центре не должно превышать 1 минуты.

Напомним, в конце ноября в Свердловской области и других регионах России ввели единый телефонный номер 122, по которому граждане при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь. О нововведении сегодня заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что это позволит централизовать звонки в колл-центрах городов, организовать маршрутизацию поликлиник, станций скорой помощи.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией.