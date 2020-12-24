Губернатор Куйвашев сделает 31 декабря выходным днём

В Свердловской области 31 декабря будет выходным днём для чиновников и работников бюджетных организаций, со ссылкой на источник в правительстве региона пишет Znak.com.

По словам собеседника издания, документ в ближайшее время подпишет губернатор Евгений Куйвашев. Указ не распространяется на частные компании — в фирмах руководство принимает решение о выходном самостоятельно.

Ранее Куйвашев говорил, что не хочет объявлять 31 декабря выходным, чтобы не переносить рабочий день на другую дату. Однако накануне президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею объявить последний день года выходным по всей стране.