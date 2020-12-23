Владимир Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём

Владимир Путин предложил главам российских регионов сделать 31 декабря в этом году официальным выходным днём. По словам президента, сделать выходной на федеральном уровне в столь сжатые сроки невозможно.

Как отметил президент во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, работа в последний день года «своеобразная».

«В соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести с федерального уровня, поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую тем субъектам, где такое решение ещё не принято, сделать это», — цитируют главу государства «Ведомости».

31 декабря уже был объявлен выходным днём более чем в 30 регионах, однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до этого принял решение оставить последний день 2020 года рабочим. В 2021 году, согласно постановлению правительства, 31 декабря будет нерабочим днём.