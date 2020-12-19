«Договор с Ростехом уже подписан». Министр здравоохранения Свердловской области ещё раз встретился с бунтующим против аутсорсинга персоналом скорой помощи Нижнего Тагила

Работники скорой помощи Нижнего Тагила встретились с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым по поводу перевода службы на аутсорсинг. В октябре глава министерства уже приезжал в город для обсуждения проблемы, однако тогда, по словам медработников, министр лишь разведал обстановку и посмотрел на настроение в коллективе. После сегодняшней встречи у коллектива скорой появилась надежда на разрешение конфликта.

Встреча работников скорой с министром здравоохранения Андреем Карловым прошла сегодня, 19 декабря. Как написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь регионального ведомства, на встрече собрались порядка 40 человек, в том числе депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«В прошлый раз, когда мы министру говорили о своей позиции, он к нам не прислушивался. Сегодня мы пригласили эксперта по государственно-частному партнёрству из Москвы Татьяну Валуеву. Мы её ввели в курс, и уже она донесла нашу позицию в правильной форме министерству, и к её голосу вроде как прислушались. Но договор с “Ростехом” подписали ещё в среду, поэтому не знаю, как они будут решать вопросы», — рассказал АН «Между строк» водитель скорой помощи Нижнего Тагила Михаил Смольников.

По словам водителя, позже решено провести подобную встречу ещё раз, но точную дату пока не назначили.

Редакции АН «Между строк» не удалось получить комментарий в областном Минздраве о факте подписания договора, однако на улицах Нижнего Тагила уже были замечены автомобили скорой помощи с эмблемой «РТ-Социальная сфера» (дочерняя компания госкорпорации «Ростех»).

«Моя задача, как депутата от Нижнего Тагила защитить права коллектива и каждого в отдельности, а также трудовые права, социальный пакет и социальные права, — сказал по итогу встречи депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин. — Пока не может идти разговор о том, чтобы принуждать их к участию в этом проекте. На встрече мы говорили о сохранении их трудовых прав, они сегодня очень конкретно высказали свои опасения по этому поводу. Поэтому эти вопросы нужно ещё обсуждать и решать».

Глава Минздрава Андрей Карлов также отметил, что региональное министерство получило от компании-аутсорсера письменные гарантии сохранения всех социальных и трудовых прав водителей.