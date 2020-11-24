«Нам пообещали всё». Глава Минздрава Свердловской области встретился с водителями скорой помощи Нижнего Тагила по поводу перевода службы на аутсорсинг

В минувшее воскресенье, 22 ноября, Нижний Тагил с рабочим визитом посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, глава министерства провёл встречу с водителями скорой помощи и пообещал им, что их зарплата после передачи автопарка на аутсорсинг ниже не станет.

По мнению водителя скорой Александра Красноярова, который присутствовал на встрече, министр приезжал к ним, чтобы разведать обстановку и посмотреть на настроение в коллективе.

«Нам пообещали всё! — говорит водитель. — Приезжал министр, видимо, решить какие-то вопросы, но в итоге согласия не нашли. Мы интересовались о целесообразности перевода нас на аутсорсинг, когда у нас весь транспорт достаточно свежий и соответствует критериям. У нас 90% транспорта моложе пяти лет и даже лучше того, что предлагает нам будущий подрядчик. Но нам объяснили, что это политика государства и она проходит по всей стране. Хорошо, но пусть тогда частник заходит в те города, районы, где автопарк устаревший или его нет совсем. Пусть снабжают их напрямую, а тут какие-то сложные схемы. А сейчас в коллективе царит подавленное настроение, людей кидают в неизвестность, а у них семьи, кредиты, ипотеки. И врачи тоже нас поддерживают, ведь если часть из нас уйдёт, то нагрузка частично и на них перейдёт. Министр пообещал со своей стороны контролировать этот переход и со стороны губернатора, но мы прямо сказали, что ни к министерству, ни к губернатору доверия нет. Завтра министр сменится, как это нередко случается, а новый скажет, что нам ничего не обещал. У нас работают люди, пережившие трёх министров и три реформы скорой помощи. И после каждой реформы было очень сложно всё восстанавливать».

Напомним, 26 ноября заканчивается приём заявок на тендер по передаче скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг. Начальная цена закупки составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания-победитель обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов. Одним из основных претендентов на победу в конкурсе называют ООО «РТ-Социальная сфера».